Erster Schritt auf dem Weg in neues Internetzeitalter

Lichtenau - Als schlechtes Omen wollte Bürgermeister Christian Greilach den Nebel, der gestern Morgen Lichtenau einhüllte, nicht verstanden wissen: "Endlich ist es auch bei uns soweit. Wir wollen Licht aufs Kabel bringen. Da wird die Sonne auch noch rauskommen", kommentierte er den Start des Glasfaserausbaus. Bis Ende des Jahres werden rund 100 Haushalte über die Möglichkeit verfügen, mit Höchstgeschwindigkeit online zu gehen. Bis dahin soll auch ein Betreiber für das Netz gefunden sein.

Der Ausbau erfolgt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Mittelbaden (IKZ), an der außerdem die Kommunen Bühl, Rheinmünster, Ottersweier, Lauf, Sasbach, Seebach und Sasbachwalden sowie der Zweckverband Söllingen beteiligt sind. Während andernorts schon viele Kilometer Leitung verlegt wurden, musste Lichtenau lang auf eine Förderzusage des Landes warten, um loslegen zu können.

Rund 900000 Euro investiert die Stadt für die erste Ausbaustufe, 350000 Euro kommen aus Stuttgart zurück. Für die Investition schafft die Kommune die Voraussetzung, um in den kommenden Jahren das komplette Stadtgebiet mit Glasfaseranschlüssen ausstatten zu können. Doch zunächst profitieren nur einige Haushalte und Gewerbetreibende von der neuen Technik. Lichtenau wird im ersten Schritt an die sogenannte Backbonetrasse angedockt, deren nächstmöglicher Zugang an der Dow-Kreuzung bei Greffern liegt. Von dort aus erfolgt der Ausbau über den nördlichen Ulmer Ortseingang hinein in die Hauptstraße der Kernstadt. In Höhe des Rathauses biegt die Glasfaserleitung ab ins Neubaugebiet "Warrett III", anschließend führt sie über die Bahn- zurück zur Hauptstraße und weiter nach Scherzheim, wo als Schlusspunkt einer von zwei Technikstandorten in der Kirchstraße errichtet wird. Der weitere Ausbau im Stadtgebiet soll sukzessive in den kommenden Jahren folgen. Als nächster Schritt ist für 2019 die Erschließung des Gewerbegebiets Lichtenau vorgesehen.

Von den 100 Anrainern, die schon jetzt das Glück haben, entlang der Trasse zu liegen, haben sich laut Bauamtsleiter Andreas Ludwig aktuell 68 dafür entschieden, sich einen Glasfaser-Hausanschluss legen zu lassen. Für diesen werden in der Regel Kosten in Höhe von 750 Euro fällig. "Normalerweise geht man von einem Akzeptanzgrad von 40 bis 50 Prozent aus. Da liegen wir drüber", zeigte sich Ludwig zufrieden mit der Quote, zumal sich noch immer Interessenten melden würden.

Regie bei dem Projekt führen die Bühler Stadtwerke. Die Tiefbauarbeiten und die Kabelverlegung liegt in den Händen des Unternehmens PO Bau aus Freistett. Wie dessen Projektbeauftragter Florian Obersamer erklärte, müssen für den Ausbau jeweils Teilbereiche der betroffenen Straßen gesperrt werden. Die Baufenster sollen mit rund 100 Metern Länge möglichst klein gehalten werden. Der Verkehr wird in diesen Bereichen per Ampel geregelt.

Laut Ludwig soll sich der Glasfasertrupp bis November nach Scherzheim vorgearbeitet haben. Anschließend hoffen die Verantwortlichen, auch Licht aufs Kabel geben zu können. Denn das wäre zumindest derzeit noch nicht möglich. Wie berichtet, gehen die Mitglieder der IKZ mittlerweile unterschiedliche Wege. Lichtenau, Bühl, Rheinmünster, Seebach und der Zweckverband Söllingen haben den Vertrag mit dem bisherigen Netzbetreiber NGN Telecom gekündigt. Nach Angaben von Georg Friedmann von den Stadtwerken ist die neue Ausschreibung inzwischen veröffentlicht. Die Vergabe in den zuständigen Gremien sei für September geplant, so dass das Netz Ende des Jahres mit neuem Betreiber online gehen könnte.

Sollte dieser Zeitplan eingehalten werden, könnten auch die Bauherren im "Warrett III" aufatmen. In dem Neubaugebiet gibt es zur Glasfaser keine Alternative. Ohne Netzbetreiber würden die Häuser dort vorerst offline bleiben.