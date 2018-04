Erdkröten sicheres Überqueren ermöglicht Von Ingbert Ruschmann Rheinmünster (iru) - "Unser Engagement hat sich gelohnt", frohlockt Herbert Schön mit Blick auf die deutliche Reduzierung von Verkehrsteilnehmern überfahrener Erdkröten entlang des Sportwegs in Stollhofen. Der Vorsitzende des Naturschutzbunds, Ortsgruppe Rheinmünster/Lichtenau, hatte vor Beginn der Laichzeit eine Amphibiensammelgruppe gegründet. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Anzahl der getöteten Tiere um 90 Prozent zurück. Die Gründe für die Wanderneigung der Amphibien liegt in deren Fortpflanzungs- und Erhaltungstrieb. Die weiblichen Kröten suchen hierzu just das Gewässer oder den Tümpel auf, an dem sie einst selbst geschlüpft sind und wo sie geeignete Lebens- und Wachstumsbedingungen vorgefunden haben. Damit gehören die Tiere zu den ortsgebundenen Amphibien. Deshalb ziehen sie querbeet durch Wälder, Wiesen, Wohngebiete und eben auch über Verkehrswege. Für die Krötenwanderung ist der Frühling die ideale Jahreszeit. Sobald die Amphibien das Winterquartier verlassen, zieht es sie zum Laichen - das heißt, sie legen ihre Eier ab, aus denen später Kaulquappen schlüpfen. "Dank der naturnahen Bewirtschaftung des Hohlerwaldes haben wir hier eine überdurchschnittliche Population", erklärt der Chef der Ortsgruppe. Dichtes Unterholz und am Boden liegendes Altholz seien ideale Unterschlupf- und Überwinterungsmöglichkeiten für die Erdkröten, ergänzt er. Vom Waldrand des Hohlerwaldes bis zum Laichgewässer sind es zwar nur wenige Meter, doch der gerade an Trainingstagen vielbefahrene Sportweg zum Vereinsgelände des FV Stollhofen wird regelmäßig zur tödlichen Falle für die in Europa weit verbreitete Amphibienart. Die Bilanz nach dem Ende der letztjährigen Wanderperiode war für Schön erschreckend. Insgesamt 180 Erdkröten hatten auf dem geteerten Teilstück am nordwestlichen Rand des Hohlerwaldes ihre Wanderung zu den Laichplätzen am Scheidgraben mit dem Leben bezahlt - trotz der entlang der Strecke aufgestellten gut sichtbaren Hinweisschilder. "So konnte es nicht weitergehen", sagt Schön heute. Auf seine Initiative engagierten sich seit Beginn der diesjährigen Wanderzeit Ende Februar insgesamt 18 freiwillige Helferinnen und Helfer für den Schutz der für Autofahrer häufig nicht oder nur unzureichend wahrgenommen Tiere. Die Errichtung eines Krötenschutzzauns zwischen Waldsaum und Wegstrecke war Auftakt für eine bisher in Stollhofen beispiellose Tierschutzaktion. Seit Anfang März waren jeden Tag zwei bis drei Helfer im Einsatz, um die am Zaun hängen gebliebenen Erdkröten aufzusammeln und sie auf der gegenüberliebenden Straßenseite wieder auszusetzen. Von dort konnten sie den Rest ihrer Wanderstrecke gefahrlos hinter sich bringen. Die detailgenau geführte Statistik weist in der Spitze bis zu 140 gefangene und wieder ausgesetzte Kröten täglich aus. Es fällt auf, dass an Tagen mit kühlen Nächten oftmals überhaupt keine Wandertätigkeit zu beobachten war, während Tagestemperaturen im zweistelligen Bereich ein fast invasionsartiges Wanderverhalten auslöste. Am Ende der Wanderzeit zählten die Mitglieder der Amphibiensammelgruppe insgesamt mehr als 1600 Tiere, denen sie im Laufe der Krötenaktion in insgesamt 120 Einsatzstunden ein sicheres Überqueren der gefährlichen Straße ermöglichten. Dem standen lediglich 18 tote Erdkröten gegenüber. Außerdem registrierte Herbert Schön mehr als 200 Frösche, die ebenfalls auf dem Weg zum Gewässer waren. "Die Sensibilität der Autofahrer hat schon zugenommen", stellt Schön zufrieden fest. Durch Aufklärungsarbeit vor Ort seien die Akzeptanz und die Aufmerksamkeit gewachsen, ergänzt er.

