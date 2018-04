Ein Fest mitten im Blütenmeer

Rastatt



Stinkefinger führt zu Festnahme Rastatt (red ) - Dumm gelaufen: Nachdem der Fahrer eines Jeeps Polizisten in Rastatt den Mittelfinger gezeigt hatte, stoppten die Beamten am Mittwoch den Wagen und stellten dabei fest, dass die 47-jährige Beifahrerin zur Festnahme ausgeschrieben war (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red ) - Dumm gelaufen: Nachdem der Fahrer eines Jeeps Polizisten in Rastatt den Mittelfinger gezeigt hatte, stoppten die Beamten am Mittwoch den Wagen und stellten dabei fest, dass die 47-jährige Beifahrerin zur Festnahme ausgeschrieben war (Symbolfoto: dpa). » - Mehr