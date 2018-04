"Ein halbes Leben für das Gemeinwohl gewirkt" Bühl (jo) - "C'est si bon" spielten Wilhelm Haas am Bass und Michael Laule am Piano. Und in der Tat: Es ist so schön, mag Oswald Grißtede in dem Moment gedacht haben, als ihm Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bühl verlieh. "Einen Würdigeren hätten wir nicht finden können", sagte das Stadtoberhaupt in seiner Laudatio auf den einstigen SPD-Stadtrat und Fraktionsvorsitzenden. Viele Parteigenossen sowie Freunde und Bekannte hatten sich am Mittwochabend im Friedrichsbau eingefunden, um dem "lieben Oswald" zur höchsten städtischen Auszeichnung zu gratulieren: Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek sowie der frühere OB Gerhard Helbing, allesamt Inhaber des gleichen Parteibuchs wie der Geehrte. Ein herzliches Willkommen entbot Schnurr auch den Ehrenbürgern Hans Striebel und Jan Rassek. Er erinnerte an das einstimmige Votum des Gemeinderats vom Januar, die Riege der Ehrenbürger um Grißtede zu erweitern. "Seit dieser Beschluss bekanntwurde, ist auch von vielen Bühlerinnen und Bühlern große Zustimmung zu hören", bekundete Schnurr. So habe er "gleich ein ganzes Lebenswerk" an beispielhaftem Engagement für Bühl zu honorieren. Um auf alles einzugehen, reiche die Redezeit nicht aus. Der OB bescheinigte dem Studiendirektor und Personalrat des Windeck-Gymnasiums im Ruhestand Zielstrebigkeit, Kompetenz, Sachkenntnis und einen Sinn fürs Machbare: "Wir alle schätzen Sie als besonnenen, weitsichtigen und konstruktiven Politiker." Einer, der an vielen Entscheidungen mitgewirkt habe, die die Lebensqualität verbesserten. "Die Entwicklung Bühls in 33 Jahren trägt in hohem Maße auch Ihre Handschrift." Neben der kommunalen Tätigkeit habe sich Grißtede auch im sozialen Bereich ehrenamtlich engagiert. Schnurr erinnerte an die Verleihung des ersten städtischen Ehrenamtspreises für ein außerordentliches Engagement als Vorsitzender beim Aufbau der Bühler Tafel: "Sie haben dafür gesorgt, dass aus einer Idee eine konkrete Sache geworden ist." "Du hast ein halbes Leben für das Gemeinwohl gewirkt", unterstrich Peter Hirn, der unlängst von Grißtede den SPD-Fraktionsvorsitz übernahm und durch ihn erst zur Kommunalpolitik gekommen war. "Wieder erhält einer von uns die höchste Ehre", freute sich Hirn und erinnerte dabei an das verstorbene SPD-Urgestein Heinz Ziegler. Auf diesen hätte auch das Prädikat "besonderer, streitbarer Kollege im positiven Sinne" gepasst, das Margret Burget-Behm (CDU) Grißtede verlieh. Walter Seifermann (GAL) charakterisierte den neuen Ehrenbürger als "Anwalt des kleinen Mannes", als ehrlichen und geradlinigen Sozialdemokraten. Lutz Jäckel (FDP) nannte ihn einen "Graswurzel-Demokraten". Karl Ehinger (FW) befand, die Stadt könne sich glücklich schätzen, dass Grißtede seinen Lebensmittelpunkt nach Bühl verlegt habe. 1973 war der Geehrte, der in Eberbach am Neckar aufgewachsen war und in Karlsruhe studiert hatte, als junger Lehrer hierher versetzt worden. Noch gut erinnerte er sich an seine erste Anfahrt: "Ich war ganz begeistert von Bühl und seiner Lage." Viele berufliche Wegbegleiter von Schülern des ersten Abiturjahrgangs über den Hausmeister bis hin zum Rektor wohnten der Feierstunde bei, an deren Ende sich der Eintrag ins Goldene Buch und ein geselliger Umtrunk anschlossen. Bevor die Gläser klirrten, dankte Grißtede seiner Ehefrau Hildegard und beiden Töchtern: "Ihr habt mich tatkräftig unterstützt." Er merkte außerdem an: "Meine Generation hat das Glück, in Friedenszeiten leben zu dürfen." Inzwischen bereitet ihm indes die politische Entwicklung, wie zuletzt der Ausgang der Wahlen in Ungarn, "große Sorgen" angesichts wachsendem Populismus' und fremdenfeindlicher Ressentiments.

