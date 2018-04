Bühl sucht wieder Blaue Königin

(red) - Brothers in Band" ist eine spanische Dire-Straits-Tributband, die ihre Deutschlandtournee am 17. April in Bühl startet. Die neun Musiker versprechen eine zweistündige Zeitreise, die alle Hits der legendären britischen Rockband umfasst (Foto: Gutierrez Carranza). » - Mehr

(cri) - Die 52 Bewohner des Lebenshilfe-Hauses (Foto: Nickweiler) in Steinbach ziehen bis Mitte 2019 nach Bühl und Sinzheim um. Was dann mit dem Haus geschieht, sei noch unklar, es werde aber nicht verkauft, sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Harald Unser auf BT-Anfrage. » - Mehr

Bühl