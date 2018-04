Endlich Erntezeit für das weiße Gold

Lichtenau/Rheinmünster - "Es wird Zeit, dass es endlich losgeht", meint Roland Fraß. Der Vollerwerbslandwirt aus Lichtenau macht den Spätwinter mit viel Regen und Schnee für einen etwas verzögerten Start der Spargelsaison verantwortlich. Die Wettervorhersagen für die kommenden Tage bewertet er aber als günstig.

"Die Spargelliebhaber warten schon", sagt Fraß. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren startet er etwa eine Woche später in die Saison als gewohnt. Eine Prognose über den Verlauf der Erntezeit will Fraß nicht abgeben. "Wir sind eben den Launen der Natur ausgeliefert", stellt er achselzuckend fest. Wenngleich der Einsatz von Folientechniken mit gleich mehreren Lagen weitgehende Steuerungsmöglichkeiten bei der Erntemenge ermöglicht und deshalb unerwünschte Spitzen sowohl im oberen als auch unteren Bereich keine Rolle mehr spielen, ist für ein gutes oder schlechtes Spargeljahr immer noch die Witterung während der gut achtwöchigen Ernteperiode entscheidend. Die aktuellen Wettervorhersagen sind ganz nach Fraß' Geschmack. In den beiden verbleibenden April-Wochen soll es keine größeren Temperaturschwankungen geben. Das verspricht einen gleichmäßigen Anstieg des Spargelaufkommens. "Am Tag sollten es zwischen 19 und 22 Grad sein, das wäre ideal", betont der 52-jährige Landwirt.

Große Bedeutung hat das Temperaturmanagement im Spargeldamm. Dabei unterstützt ihn eine elektronische Messeinrichtung mit vier Sensoren. Die Anlage erfasst nicht nur die aktuellen Temperaturen, sondern bildet auch deren laufende Entwicklung ab und sagt die Wurzeltemperatur für den nächsten Tag voraus - je nachdem ob die schwarze oder weiße Folienseite aufgezogen wird. Ist beispielsweise der Temperaturunterschied zwischen der Dammkrone und der Spargelwurzel höher als 25 Grad, drohen hohle Stangen, was einen deutlichen Qualitätsverlust bedeuten würde.

"Wir haben so spät wie selten zuvor mit dem Aufdämmen und Aufziehen der Folien begonnen", bilanziert Fraß mit Blick auf die lange Zeit teilweise unter Wasser stehenden Ackerflächen. Eigentlich hätte die Vorbereitungsmaßnahmen bereits Ende Februar über die Bühne gehen sollen. Doch der hohe Feuchtigkeitsgehalt des Bodens machte ein Einfahren in das Feld mit Landmaschinen gleich aus zwei Gründen unmöglich. Zum einen hätte das schwere Gerät im Morast steckenbleiben können und zum anderen würde die Struktur des Bodens nachhaltig geschädigt, mit der Folge, dass die Spargelpflanze in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt wäre. Das Erdreich um die Knollen herum besteht aus Humus- und Tonmineralienatomen, den Humuskomplexen. Eine Vielzahl von Zellen bildet eine charakteristische Bodenstruktur mit feinen Tonteilchen. Zwischen diesen kleinsten Bodenbestandteilen sind mit Luft gefüllte Freiräume. Die Pflanzen können dadurch atmen und ihre Wurzeln sind in der Lage, sich auszubreiten. Wird der Boden jedoch verdichtet, gehen die Freiräume verloren, der Sauerstoffgehalt sinkt und auch der Gasaustausch wird massiv behindert.

Weniger Probleme mit dem nassen Boden hatte Franz Leonhard aus Söllingen. Wegen des sandigen Ackergrundes, der wesentlich schneller das Regen- und Schmelzwasser abfließen ließ, konnte er deutlich früher in die Vorbereitungen einsteigen. Dennoch hat auch bei ihm die Spargelsaison erst Anfang dieser Woche begonnen. Ihr Ende steht wie immer aber schon fest: der 24 Juni.