Ausschuss zieht Notbremse

Bühl - Faustdicke Überraschung in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend: Die Stadträte sollten Arbeitsaufträge für den Neubau des geplanten Wohngebäudes für Flüchtlinge in der Bergermühlsiedlung vergeben. Doch dazu kam es nicht. OB Hubert Schnurr schlug dem Ausschuss vielmehr vor, die Ausschreibung aufzuheben. Begründung: viel zu teuer. Oder wie der OB es formulierte: "Das Ergebnis ist nicht vertretbar."

Einstimmig zog der Ausschuss die Notbremse, um einen Kostenanstieg von mehr als einer halben Million Euro zu vermeiden. Schnurr kündigte indes an: "Wir entwickeln ein neues Konzept." Dies sieht anstelle des vorgesehenen Modulbaus eine konventionelle Bauweise vor. Von einer neuen Ausschreibung erhofft sich die Stadt einen günstigeren Preis für das Gebäude, das bis zu 50 Personen Platz bieten soll.

Es war das größte Gewerk mit der sperrigen Bezeichnung "Brettsperrholzarbeiten in Modulbauweise als Generalunternehmer", das den Anstoß gab, die Ausschreibung aufzuheben. Bruno Back von der städtischen Hochbau-Abteilung setzte die Ausschussmitglieder in Kenntnis, dass sich nach Prüfung des Ausschreibungsergebnisses eine weitere Kostensteigerung in der Größenordnung von 500000 Euro ergebe. Ein gewaltiger Batzen angesichts zuvor errechneter Gesamtkosten von 1,76 Millionen Euro. Architekt Andreas Thoma vom Bühler Büro "Architektur + Stadtplanung" berichtete, dass neun Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert hatten, aber nur zwei Angebote einreichten.

Den Arbeitsauftrag für dieses Gewerk zu erteilen, lag aufgrund der finanziellen Größenordnung zwar nicht in der Kompetenz des Ausschusses und hätte eines Beschlusses durch den Gemeinderat in dessen nächster Sitzung Ende des Monats bedurft. Handlungsbedarf bestand aber dennoch, denn der Ausschuss hätte über die Erd- und Entwässerungsarbeiten sowie Beton- und Stahlarbeiten befinden müssen. Für beide Lose betrugen die günstigsten Angebote 130000 beziehungsweise 114000 Euro. Die Überschreitungen gegenüber der Kalkulation beliefen sich auf 47 und 35 Prozent. Unter den neuen, veränderten Vorzeichen cancelten die Räte auch diese Ausschreibungen. Das Nachsehen haben zwei Bühler Unternehmen.

Die Abkehr von der Modulbauweise wirft den bisherigen Zeitplan über den Haufen. Hatten Überraschungen im Untergrund, insbesondere Schäden im Kanal, das Projekt bislang schon um etwa ein halbes Jahr zurückgeworfen, müsse nun mit einer weiteren Verzögerung von sechs bis neun Monaten gerechnet werden, hieß es. Die Stadt gerate bei der Anschlussunterbringung von Geflüchteten dennoch nicht in Zugzwang, versicherte der OB. So habe man sich diese Woche beim Landratsamt rückversichert: "Wir haben genügend Kapazitäten. Wir können das überbrücken."

Nur zeitliche Verzögerung

In der Aussprache hakte Peter Hirn (SPD) nach, ob außer einer zeitlichen Verzögerung mit weiteren Nachteilen zu rechnen sei, was der OB verneinte. Auch Karl Ehinger (FW) erachtete einen Neuanfang für sinnvoll, denn Ausschreibungsergebnisse wie diese "sprengen jeden Haushalt". Margret Burget-Behm (CDU) erkundigte sich, ob die Stadt von neuen Wohnbauprogrammen des Bundes profitieren könnte, was Fachbereichsleiter Wolfgang Eller indes verneinte: "Eine Doppelförderung gibt es nicht." Abteilungsleiter Eckhard Vandersee sagte, dass der Stadt ein Zuschuss von bis zu 350000 Euro zugesagt sei.

Thomas Wäldele (GAL) fragte sich, wie viel günstiger eine konventionelle Bauweise komme und wie die Energiebilanz ausfallen werde. "Die energetischen Werte werden eingehalten", versicherte der Architekt und brachte zwei Rohbauvarianten ins Spiel: Porotonsteinmauern oder Betonfertigbauteile. Die Optik werde jeweils die gleiche sein, da die Außenwände passend zur Bergmühlsiedlung mit Lerchenholz verschalt werden müssten.

Nachdem mehrere Stadträte wiederholt den rasanten Kostenanstieg im Baugewerbe beklagten, erinnerte Lutz Jäckel (FDP) daran, dass die Stadt jahrelang von niedrigen Konditionen der Baufirmen profitiert habe. "Oft wurde sogar unter dem Gestehungspreis geboten." Die Verteuerung resultiere daraus, dass die Betriebe "keine Leute mehr haben" und "am Anschlag" arbeiteten.