Nationalpark und Luchspfad den Weg bereitet Bühl (red) - Die Mannschaft der ersten Stunde hat sich kaum verändert, doch das Team ist gewachsen und mit ihm die Aufgaben: Vor 30 Jahren, genau am 15. April 1988, hatte das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in der alten Vimbucher Schule seine Arbeit aufgenommen. Das Kernteam um den Forstwirt Dr. Volker Späth und die Biologen Michael Hug und Arno Schanowski hat Großprojekte für den Naturschutz im Land angestoßen oder gestemmt und neue Wege im Naturschutz aufgezeigt. Die Bilanz des vom Naturschutzbund Deutschland (NABU), früher Deutscher Bund für Vogelschutz (DBV), getragenen Instituts reicht von der Projektskizze zum ersten Nationalpark des Landes über den Einsatz für eine zeitgemäße Jagd und den Luchspfad bis hin zu grenzüberschreitenden Projekten. "Für uns waren diese 30 Jahre wie eine spannende Reise durch den mitteleuropäischen Naturschutz", führt Späth in einer Bestandsaufnahme aus. Ob Bann- und Schonwälder, Wildtiere, Schutzgebiete, Natura 2000 oder Artenschutz - "immer geht es dabei um die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und ihren Nutzungsinteressen." In den 90er Jahren habe das noch junge NABU-Institut mit dem Vorschlag für den ersten Nationalpark in Baden-Württemberg für einen Paukenschlag gesorgt, blickt Späth zurück. Im Oktober 1991 stellte das ILN seinen Vorschlag den damaligen CDU-Ministern Erwin Vetter (Umwelt) und Gerhard Weiser (Landwirtschaft) in Stuttgart vor. "Was uns damals erstaunte: Beide Minister stritten sich vor unseren Augen um die Federführung für dieses Projekt." Trotz der Anfangsdynamik brauchte es weitere 23 Jahre, um die vielen Skeptiker und harten Kritiker zu überzeugen, bis der Nationalpark 2014 eingeweiht wurde. Späth: "Man konnte damals über Wildnis oder die Machbarkeit eines Nationalparks nicht sachlich diskutieren. Zu sehr waren die Diskussionen und Gespräche gefärbt von tiefen Emotionen und persönlichen Wertvorstellungen." 1999 brachte das ILN die Jagd als "naturnahe Landnutzung" auf die Tagesordnung. Die zuvor umgesetzte Novellierung des Landesjagdgesetzes nutzten die Wissenschaftler, um der traditionellen Meinungsführerschaft des Landesjagdverbandes Paroli zu bieten - mit Erfolg. Jagdexperte Michael Hug war wochenlang in den Jagdrevieren und Naturschutzgebieten Baden-Württembergs unterwegs und kartierte Fütterungsmissbräuche. "Unsere Ergebnisse und Fotodokumentationen mit von Backwaren und Mais gefüllten Futtertrögen, teils in geschützten Biotopen, waren erschreckend und aufrüttelnd. Unsere Broschüre zu den Fütterungsbestimmungen der Landesjagdgesetz-Durchführungsverordnung wurde zur Handreichung der damals oft überforderten Verwaltungsbehörden und war schnell vergriffen." Im Jahr 2007 wurde die Idee eines Luchspfads geboren, der im Jahr 2009 als Gemeinschaftsprojekt der Stadt Baden-Baden und des NABU am Plättig eröffnet wurde. Der auch vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord finanziell geförderte Erlebnispfad sei heute ein zentraler Anziehungspunkt im Nationalpark, so Späth. Mit dem Orkan "Lothar" und dem ungewöhnlichen Trockenjahr 2003 rückten ab 2009 der Wald und die Forstwirtschaft stärker in den Fokus. Der Ton zwischen Forstverwaltung und Umweltverbänden wurde rauer. "Massive Eingriffe in die alten Buchen, Stillstand beim Waldschutzgebietsprogramm, Aufweichung der naturnahen Waldwirtschaft - der Waldnaturschutz wurde wieder zum Top-Thema", erklärt Späth. Mit Unterstützung der damals grün-roten Landesregierung sei es möglich gewesen, wieder stärkere ökologische Akzente zu setzen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das ILN stärker dem Naturschutz am Oberrhein gewidmet. Mit dem Projekt "Lebensader Oberrhein" im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" sorgten die NABU-Landesverbände Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für mehr Vielfalt im Biodiversitäts- "Hotspot" zwischen Bingen und Bühl, heißt es. Das ILN habe seit 2013 auf badischer Rheinseite viele Maßnahmen geplant. Unter anderem seien an Hochwasserschutzdämmern zwischen Rastatt und Bingen Vegetation, Wildbienen und Tagfalter kartiert worden, um neue Konzepte für die Dammpflege zu entwickeln, die in diesem Jahr erstmals auf einer Pilotstrecke im Landkreis Rastatt umgesetzt werden. Das ILN arbeitet am Oberrhein auch in einem deutsch-französischen "Interreg"-Projekt für den grenzüberschreitenden Artenschutz maßgeblich mit.

