Offensive für Breitbandausbau

"Die anderen wohnen in Straßen, wo wir noch nicht ausbauen. Wir stellen aber momentan eine Planung für die kommenden zwei bis drei Jahre auf und möchten möglichst viele Personen für das schnelle Netz gewinnen", so Pfetzer. Ein Grund für die Informations-Offensive der Gemeinde, in der flächendeckend Glasfaser ausgebaut werden soll, seien die Voraussetzungen, an die das Land mögliche Zuschüsse knüpft: Sie werden Pfetzer zufolge nur gewährt, wenn "Bedarfsnachweise" für eine gewerbliche Nutzung eingereicht werden. Daher appellierte er an Bürger, für die die "gewerbliche Nutzung" greife, ihren Bedarf anzumelden.

Auch für weitere Straßenabschnitte, wo eine solche nicht nachzuweisen sei, wolle die Kommune Glasfaser ausbauen: "Dort müssen wir die Kosten aber zu 100 Prozent selbst tragen. Das können wir nur, wenn es wirtschaftlich ist, sprich, wenn mindestens zwei Drittel der Anlieger sich für einen Hausanschluss entscheiden." Der Amortisationszeitraum betrage trotz der Landeszuschüsse 20 bis 30 Jahre. Den Rückfluss der Gelder erklärte er mit der Pacht, die der Netzbetreiber NGN Telecom für die Infrastruktur zahle.

NGN-Geschäftsführer Matthias Theisen beschrieb sein Unternehmen als Bestandteil einer umfassend aufgestellten Unternehmensgruppe, die rund 43000 Kunden mit Dienstleistungen wie Internet, Telefonie und Fernsehen versorge. Den steigenden Anforderungen ans Netz werde man nur mit Glasfaser begegnen können. Er verwies zudem auf Bürgersprechstunden im Rathaus (mittwochs von 16 bis 18 Uhr) und die Möglichkeit von Hausbesuchen. Am 25. September findet eine weitere Informationsveranstaltung für den Ortsteil Unzhurst statt.

Den im April 2017 in Hatzenweier gestarteten Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur schilderte Rechnungs- und Liegenschaftsamtsleiter Alexander Kern. Fertiggestellt sei die Backbone-Trasse zwischen Bühl und Ottersweier, sie werde momentan Richtung Lauf fortgesetzt. Die ersten Gewerbebetriebe und auch private Kunden seien bereits ans schnelle Netz angeschlossen, im Ortskern baue man aktuell in der Friedhofs- und Blumenstraße sowie im Tanzbühl. "Unter anderem Linden- und Hubstraße werden folgen, anschließend Teile der Hauptstraße sowie Europa-, Westerlo-, Goethe-, Scheffel- und Schwarzwaldstraße." Den etwas zähen Baufortschritt führte er vorrangig darauf zurück, dass Zuwendungsbescheide seitens des Landes oft erst nach etwa neun Monaten eingingen. Er beschrieb auch das Vorgehen bei Hausanschlüssen: Man verwende soweit möglich Erdraketen zur unterirdischen Verlegung der Leerrohre. "Vorgärten bleiben weitgehend unberührt." Die Kosten bezifferte er auf in der Regel 750 Euro netto pro Hausanschluss.