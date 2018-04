Sitzballer kämpfen um nationales Gold

Bühl (wv) - Für eine Sportart wird Bühl diese Woche zum Nabel der Republik: Der deutsche Behindertensportverband veranstaltet am Samstag, 21. April, von 8.45 bis 17 Uhr in der Schwarzwaldhalle die deutschen Meisterschaften im Sitzball. Als Ausrichter vor Ort bringt sich der Behinderten-Sportverein (BSV) Bühl ein, der mit seiner Vorsitzenden Sieglinde Schneider eine 27-fache deutsche Meisterin in seinen Reihen hat. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. Die Schirmherrschaft hat Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr übernommen. Er wird bei der Eröffnungszeremonie in der Schwarzwaldhalle sprechen. Die Sportart heiße zwar Sitzball, sei aber alles andere als langsam, betont Schneider. Obschon sitzend, bewegen sich die Sportler wieselflink übers Spielfeld, versuchen den Ball über eine gespannte Leine - ohne dass er diese berührt - ins gegnerische Feld zu schmettern. "Man muss von Anfang an voll da sein. Die Spiele dauern nur zweimal sieben Minuten, da darf man keine einzige Sekunde verschenken", meint Schneider. "Der Sitzball fordert alles, von den Finger- bis in die Fußspitzen", weiß die Vorsitzende aus jahrzehntelangem eigenem Erleben. Die Bühlerin besitzt Erfahrung mit dem Sitzball wie kaum eine zweite. Als sie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studiert hatte, war sie mit diesem Sport in Kontakt gekommen. Sie spielte von 1974 bis 1986 in der VSG Karlsruhe. Auch zur Übungsleiterin qualifizierte sie sich. Ab 1988 bis heute spielt Schneider in der Spielgemeinschaft Karlsruhe/Bühl. An 42 der 44 deutschen Meisterschaften der Damen hat sie teilgenommen und dabei 27 Goldmedaillen sowie etliche Silber- und Bronze-Medaillen errungen. Friederike Bäßler, ebenfalls Aktive des BSV Bühl, hat schon 15 deutsche Meistertitel auf ihrer Erfolgsliste. Mit Andreas Bäßler und Tobias Knopf gehören zwei männliche Topspieler dem BSV Bühl an, die als Mitglieder auch in der VSG Pforzheim aktiv sind. Mit dieser holten sie unter anderem 2016 die deutsche Meisterschaft der Herren. Dem Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband kam turnusgemäß die DM-Ausrichtung zu. Als er einen Mitausrichter vor Ort suchte, klopfte er im Spätsommer 2017 in Bühl an. Sieglinde Schneider fragte bei Vorstand und Mitgliedern nach: "Können wir eine DM stemmen?" Der 83 Mitglieder zählende Verein traut sich das zu. "Auch die Mitglieder unserer Schwimmabteilung sind gute Helfer", lobt Schneider und: "Der ganze Vorstand hat sich engagiert eingebracht, der stellvertretende Vorsitzende Manfred Hörth, Kassierer Johann Knopf, Schriftführerin Friederike Bäßler sowie die Beisitzer Christian Zorn und Anita Bartnick." In wenigen Monaten sei viel geschafft worden, etwa: DM-Plakate entwerfen, Helfer fürs Kuchen backen, Brötchen belegen und die Mittagsessensausgabe in der Schwarzwaldhalle gewinnen, einheitliche Helfershirts für sie herstellen lassen, die Bereitschaft des Roten Kreuzes ordern, Übernachtungsmöglichkeiten für die auswärtigen Spieler ausfindig machen, Mitwirkende fürs kulturell-sportliche Rahmenprogramm der Siegerehrungsfeier engagieren sowie das gemeinsame Mahl und Erinnerungspräsente für alle DM-Teilnehmer organisieren, um nur einiges zu nennen. Sichtlich froh ist Sieglinde Schneider, dass sich 39 Sponsoren bereiterklärten, den BSV für die DM finanziell zu unterstützen. "Ohne deren Hilfe wäre uns die Ausrichtung nicht möglich gewesen", bekennt Schneider. "Zuschüsse erhalten wir aber auch von der Stadt Bühl und dem deutschen Behindertensportverband." Zum Thema

