Stadt lässt Regenwasserkanäle aufweiten

In der Eichenwaldstraße wurde der Regenwasserkanal auf 76 Meter Länge bereits ausgeweitet und an der Einmündung zur Balzhofener Straße der Anschlusspunkt neu gestaltet. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats gab in jüngster Sitzung grünes Licht für eine Aufdimensionierung des Zwischenstücks. "Damit wird die Hydraulik und letztlich auch der Schutz der Anlieger bei Überflutungen verbessert", hieß es dazu in der Sitzungsvorlage. Synergieeffekt ist, dass dabei auch die Fahrbahn neu gemacht wird. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, Planung und Ausführung an das Ingenieurbüro Zink in Lauf zu vergeben, das bereits mit dem Generalentwässerungsplan befasst und deshalb mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sei.

Erneuert wird in Balzhofen außerdem ein Teil der Regenwasserkanalisation in der Weberstraße. Dazu wird in Kürze ein 90 Meter langes Rohr über private Grundstücke mit Einleitung in den Hintermattgraben verlegt. Die Stadt erhofft sich davon eine weitere Verbesserung des Hochwasserschutzes. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten müssen 20 Meter Leitung im Pressbohrverfahren ausgeführt werden. Der Auftrag in Höhe von 72052 Euro ging an die Firma Josef Schnell aus Baden-Baden.