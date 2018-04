Die Ortenau auf dem Gaumen spüren

Rastatt



Weisenbach weiter in Erfolgsspur Rastatt (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer feierten die TTF Rastatt (Foto: fuv) im letzten Heimspiel gegen Suggental einen klaren 9:3-Sieg. Auch der Meister TV Weisenbach bleibt in der Frauen-Verbandsliga in der Erfolgsspur. In Nollingen wurde nach 0:3 noch 8:4 gewonnen.