Musikalische Geburtstagspräsente

Dr. Eckhard Goldau, ein echter "Ruhrpottler", freute sich nach viermonatiger Abwesenheit auf seinen Auftritt, schreiben die Veranstalter. Selbst schon über Sechzig, erzählte er locker-flockig über das Älterwerden. Mit der Gitarre untermalte er seine ironischen Geschichten und beendete seinen Auftritt mit dem Beatles-Klassiker "When I'm sixty-four". Danach unterhielt der in Ettlingen wohnende Thomas Hans Meyer mit badischer Mundart. Seine meist selbst komponierten Stücke sprühten von Witz, manchmal schon kalauerisch und schreiend komisch, berichten die Organisatoren. Mit vollem Körpereinsatz beackerte er Gitarre spielend seine Mundharmonika und forderte die Zuhörer zum Mitmachen auf.

Stefan Kühnlein, Dozent für Mathe an der KIT, brillierte mit seinem Gitarrenspiel. Feinfühlig und zart zupfte er die "Sarabande" aus der Lautensuite in g-moll von Johann Sebastian Bach, um danach "The farthest shore" von Lucas Michailidis zu intonieren. Als musikalisches Geburtstagspräsent interpretierte er den Klassiker "Child in Time" von Deep Purple. Claudia Mast und ihr Ehemann Ruprecht aus Muggensturm hatten sich etwas Besonderes ausgedacht. Zur Melodie von "Oh mein Papa" besang Claudia Mast die Vorzüge "des wunderbaren Mannes Harald". Im Marlene-Dietrich-Outfit forderte sie den Moderator mit "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" zum Tanz auf. Mit Tangoklängen von Astor Piazzolla, gespielt von Ruprecht Mast, beendeten sie ihren Auftritt unter langem Applaus.

Markus Brechtel mit seinem Saxofon und Konrad Mauch am Klavier unterhielten das Publikum im Bühler Jugendzentrum mit leichten Jazzklängen. Harald Schydlo setzte sich selbst ans Klavier, um gemeinsam mit dem Publikum Marius Müller Westernhagens Klassiker "Freiheit" zu singen.Aaron Kreidenweis-Thomas, "Tastenhexer" aus Hügelsheim, studiert derzeit in Mannheim. Als wäre es nichts, wechselte er beim Improvisieren die Genres - vom Blues zum Jazz, ein kleiner Sprung in den Pop, um dann wieder in die klassische Richtung zu wechseln. Unter www.haraldschydlo.de werden Videos der Auftritte gezeigt.