Alter Vorstand, neue Satzung Bühl (cid) - Die "frohe Botschaft" von Eugen Jost wurde mit spontanem Beifall quittiert: "Wenn gewünscht, übernehme ich den Posten noch für eine weitere Wahlperiode." Einstimmig wählten die Mitglieder des MGV Sängerbund Altschweier ihren Vorsitzenden für zwei weitere Jahre ins Amt. Entsprechend eines neu festgelegten Wahlzyklus' wurden in der Wahlgruppe I (Amtsdauer zwei Jahre) ebenfalls einstimmig wiedergewählt: Schriftführer Manfred Dietmeier, Sängervorstand Rudolf Meier, Beirat Christian Külsheimer, Stimmführer 1. Tenor Willi Benkeser, Stimmführer 1. Bass Franz Meier, der stellvertretende Kassierer Willi Benkeser und der stellvertretende Schriftführer Uwe Freytag. In Wahlgruppe II (Amtsdauer ein Jahr) wurden einstimmig gewählt: zweiter Vorsitzender Erwin Meier, Kassierer Lothar Schmidt, Notenwart Franz Meier, der Stellvertreter des zweiten Vorsitzenden Werner Decker, Stimmführer 2. Tenor Paul Hahn, Stimmführer 2. Bass Bernhard Brauchle, passiver Beisitzer Manfred Müller, stellvertretender Notenwart Stefan Barthel und Fahnenträger Thomas Ihle. Kassenprüfer bleiben Martin Kirschner und Hans Schemel. Eingangs reflektierte der Vorsitzende das Jubiläumsjahr 2016, "das von Anstrengungen und intensiver Probearbeit geprägt" gewesen sei. Außerordentlich bedauerlich nannte der Vorsitzende die Schließung des Gründungs- und Probelokals "Yburg". Er dankte ausdrücklich der Pfarrgemeinde für die "vorübergehende Heimat" im Gallusheim. Jost informierte über ein Gespräch mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst, wonach eine Lösung bis 2019 in Aussicht gestellt werde. Der OB machte Hoffnung, aber auch neugierig: "Nach der Machbarkeitsstudie wird sich entscheiden, wo künftig das Probelokal des MGV sein wird." Schriftführer Manfred Dietmeier ließ die Berichtsjahre 2015 bis 2017 Revue passieren, richtete den Fokus auf das Jubiläumsjahr, die Auftritte bei befreundeten Vereinen und die Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel beim Landesmusikfestival in Ettlingen. Kassierer Lothar Schmidt thematisierte die prekäre Einnahmesituation, entstanden durch den Wegfall des Bach-festes. "Wir müssen Einnahmen generieren, sonst zehren wir unser immer noch gutes Finanzpolster in wenigen Jahren auf", warnte Schmidt. Einstimmig votierte die Versammlung für eine moderate Beitragserhöhung auf jährlich 16 Euro. Ebenfalls einstimmig wurden eine völlig überarbeitete, neue Satzung und die "Ehrenamtspauschale" beschlossen.

