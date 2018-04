Kostenintensive Straßenbewertung Rheinmünster (ar) - Rund 86 Kilometer Gemeindestraßen sind in Rheinmünster zu unterhalten. Zu diesem umfangreichen Straßennetz gehören auch Gehwege, Parkplätze und Seitenräume in den Ortsteilen Greffern, Hildmannsfeld, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen. Dieses gesamte Netz muss nun auch für das neue, vom Gesetzgeber geforderte Doppik-Rechnungswesen bewertet werden. In der Gemeinderatsitzung am Montagabend präsentierte Thomas Gärtner vom Büro Ortmann aus Oberkirch ein Datenmanagement-System, das der Gemeinde dabei behilflich sein könnte. "RoSy PMS" heißt das international führende "Pavement Management-System", das die Firma GSA aus Kaiserslautern bereits in sieben europäischen Ländern bei mehr als 370 Straßenverwaltungen und für mehr als 570000 Kilometer Straßen anwendet, wie Gärtner erklärte. Die Stadt Achern arbeite bereits mit diesem System, viele weitere Gemeinden würden sich aktuell damit beschäftigen. "Bisher haben die Gemeinden erst dann Geld ausgegeben, wenn die Straßen saniert werden mussten; nach dem neuen doppischen Haushaltsrecht verliert die Gemeinde auch Geld, wenn der Wert der Straße fällt", so Gärtner. Gerade in Deutschland müsse man viele marode Straßen beklagen, denn in den vergangenen 20 Jahren sei vieles verschlafen worden, bemerkte Gärtner. "Wie kriege ich mein Straßennetz in Schuss?" Auf diese Frage soll das vorgestellte Management-System Antworten geben, wobei das Augenmerk auf den Straßen liegen soll, die mit geringem Aufwand saniert werden könnten. Hierzu sollen die Straßen befahren und nach elf verschiedenen Kriterien erfasst und bewertet werden. Als Ergebnis erstellt GSA ein mehrjähriges Bauprogramm, das den optimalen Eingriffszeitpunkt zugrunde legt und unterschiedliche Szenarien je nach Höhe des von der Gemeinde zur Verfügung stehenden Budgets aufzeigt. Der Kommune würden Programmbausteine zur Verfügung gestellt, mit denen die Verwaltung selbst arbeiten könnte. Es gibt nur einen Haken, der den Gemeinderäten Stirnrunzeln bereitete. Die erstmalige Befahrung der 86 Kilometer Straßen in Rheinmünster mit Erfassung von Bestandsdaten und der Erstellung eines Erhaltungskonzepts würde die Gemeinde knapp 67000 Euro kosten. "Bei den nächsten Haushaltsberatungen müssen wir dann vieles mehr für die Straßensanierung einstellen oder wir machen nichts, dann brauchen wir aber auch kein solches Programm", sagte Willibert König (CDU). Auf die schwierige Haushaltssituation verwies Bruno Schaufler (BfR). "Den Zustand unserer Straßen kennen wir alle", sagte er und bezweifelte den Sinn dieses Instruments. Man sei in der Vergangenheit auf einem guten Weg gewesen mit dem bisherigen Verhalten, sagte Peter Meier (BfR), der ein solches Management-System für Rheinmünster als zu groß erachtete. Hubertus Stollmaier (SPD) wollte wissen, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gebe, die Straßen für die doppische Buchhaltung zu bewerten. Einig war sich das Gremium, die Entscheidung über dieses Straßenmanagement-System auf die nächste Ratssitzung zu vertagen. Bis dahin sollen die Kosten nochmals getrennt aufgelistet und vorgestellt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben