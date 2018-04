In Waldulm gibt es die beste Weinkarte Deutschlands

Kappelrodeck - Karl Hodapp steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Der Grund für seine gute Laune liegt vor ihm auf dem Tisch. Es ist die 143 Seiten starke Weinkarte seines Restaurants "Rebstock", in der circa 500 Weine aufgeführt sind, alle von bester Qualität und nicht selten so begehrt, dass sie auf dem freien Markt nicht zu kaufen sind.

Dass die Gäste des Gasthauses diese Weine dennoch genießen dürfen, liegt an den guten Beziehungen, die sich Karl Hodapp über viele Jahre zu den führenden Weinerzeugern Europas aufgebaut hat. Dazu zählen etwa die Erzeugnisse von Bernhard Huber aus Malterdingen. "Der 2015er Jahrgang war dort schon ausverkauft, bevor er überhaupt angeboten wurde", erzählt Hodapp. Erst vor wenigen Tagen gab es die Anfrage eines Weinhändlers aus Frankfurt nach einer bestimmten Flasche von diesem Erzeuger.

In fünf Kategorien wird der Titel "Beste Weinkarte" des Magazins "Vinum" verliehen, wobei sich der "Rebstock" im Bereich unter der Luxuskategorie bewarb, die aber für das Waldulmer Restaurant ohnehin unerreichbar ist: "Dort mischen teils Investmentbanker mit, die Millionen in ihre Weinkeller investieren."

Dennoch dürfte der ein oder andere schon mal neidisch nach Waldulm blicken, denn Karl Hodapp hat sich über seinen beruflichen Werdegang in der Weinszene einen sehr guten Namen gemacht und sich das Vertrauen der Spitzenproduzenten erarbeitet. Nach seiner Ausbildung als Koch im Hotel "Sonne-Eintracht" in Achern zog es ihn nach Karlsruhe zum damals jüngsten Sternekoch Deutschlands, dann ging es nach Hamburg ins "Le Canard" und später nach München in die "Aubergine", dem ersten Drei-Sterne-Restaurant außerhalb Frankreichs. Schließlich ging es nach New York ins World Trade Center, dem damals besten Restaurant in den USA. "Ich habe mich dabei immer interessiert, was in den Kellern lagert und was getrunken wird", sagt Karl Hodapp, der dabei auch noch Zeit für ein BWL-Studium fand.

Heute braucht der Waldulmer, der selbst Reben bewirtschaftet, nicht mehr bei anderen lernen, heute liegen in seinem Keller Weine, die Kenner aus der Schweiz, England oder auch Holland zu schätzen wissen.

Ein ganz besonderer Rebensaft ist etwa der G Max aus Rheinhessen: "Das ist der teuerste deutsche Weißwein, der etwa an die Queen geliefert wird für die Hochzeiten und Taufen ihrer Kinder und Enkel." Normal gehandelt wird dieser Wein nicht, zu groß ist die Gefahr, dass er in die Hände von Spekulanten fällt.

Wer meint, im "Rebstock" verkehren nur die Reichen, der irrt. Das ist auch nicht das Bestreben von Karl Hodapp. Da der Chef nicht immer an die Tische der Gäste kommen kann, sind inzwischen zwei Servicekräfte zu Sommeliers ausgebildet worden. Derzeit wird der Lagerraum im Keller umgebaut. Er soll danach wieder so aussehen wie im Originalzustand beim Bau im Jahr 1750. Rund 7000 Flaschen müssen umgelagert werden. Einen speziellen, persönlichen Lieblingswein hat Hodapp nicht. Es komme stets auf den Anlass an.