"Kleine Baustellen wird es noch geben" Von Joachim Eiermann Bühl - Bei der Agentur für Arbeit arbeiten derzeit nur zwei Bautrockner. Dies jedoch unter Hochdruck und im Dauereinsatz, um Böden und Wände zu entfeuchten. Die Bühler Geschäftsstelle ist nach einem kapitalen Wasserschaden seit Wochenbeginn geschlossen, wird aber voraussichtlich am Montag wieder öffnen können, wie Pressesprecher Benjamin Gondro gestern auf BT-Anfrage erklärte. Bodenbeläge und Wandbereiche müssen erneuert werden, doch mit Beginn der neuen Woche soll wieder das volle Dienstleistungsangebot in Bühl zur Verfügung stehen. "Kleine Baustellen wird es noch geben. Diese sollten aber keinen Einfluss auf das Dienstgeschäft haben", schildert Gondro. Mit "fleißiger Unterstützung" durch örtliche Handwerker und besonderem Einsatz der Geschäftsstellenleiterin Sandra Herrmann werde die Geschäftsstelle derzeit wieder flott gemacht. "So einen großen Wasserschaden hat es in der Agentur für Arbeit Karlsruhe/Rastatt zum Glück noch nie gegeben", so der Sprecher. Das Wasser hatte sich über drei Stockwerke seinen Weg aus einer Privatwohnung, die über der Arbeitsagentur liegt, bis in die Tiefgarage gebahnt. Im Technikraum lief es durch den Stromverteilerkasten und legte auch die gesamte Datenversorgung der Arbeitsagentur und des Jobcenters lahm. Das technische "Herz" der Behörde war am schwersten betroffen, zwei Zentimeter hoch sei in diesem Raum das Wasser gestanden. Gleichwohl: "Alle notwendigen Daten konnten gesichert werden", berichtet der Agentursprecher. Ein Dienstbetrieb war unmöglich, die Belegschaft sei geschockt gewesen, als sie über das Ausmaß und die Schließung informiert wurde. Die Geschäftsstellenleiterin war urplötzlich in eigener Sache als Arbeitsplatz-Vermittlerin gefordert. Für alle 20 betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fand sich ein "Übergangsdienstort" in der Geschäftsstelle in Rastatt. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Behörde gestern noch keine Angaben machen. Im Jahr 2000 war die Agentur für Arbeit in die Nordstadt, in das neu errichtete Gebäude in der Hauptstraße 106, umgezogen, wo sie in zwei Etagen und auf 666 Quadratmetern Fläche 18 Büros einrichtete. Etwa 150 Kunden nehmen täglich die Dienstleistungen der Agentur und des Jobcenters in Anspruch. "Monatlich finden hier 80 bis 100 Kunden eine neue Arbeits- oder Ausbildungsstelle", so der Sprecher. Die persönliche Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuche, die diese Woche in Bühl ausfallen muss, liege dem Team "sehr am Herzen". Bei dringenden Angelegenheiten rät Gondro den Hilfesuchenden, "vorübergehend auf unsere umliegenden Geschäftsstellen auszuweichen". In Bühl und den Nachbargemeinden Bühlertal, Ottersweier, Lichtenau, Rheinmünster und Sinzheim sind derzeit 839 Menschen ohne Arbeit, das entspricht einer anhaltend niedrigen Quote von 2,1 Prozent. 575 Stellen sind im Geschäftsstellenbereich Bühl aktuell vakant.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben