Zwei Sekunden zu gering für angemessene Reaktion Bühl (bgt) - Dritter Verhandlungstag im Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung am Amtsgericht Bühl: Eine 43-jährige Autofahrerin war im dichten Nebel beim Linksabbiegen auf einer Straße außerhalb von Stollhofen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser prallte frontal auf die Motorhaube, überschlug sich und trug schwerwiegende Verletzungen (Schädel-Hirn-Trauma, mehrfache Knochenbrüche) davon, unter deren Nachwirkungen er bis heute leidet. (bgt) - Dritter Verhandlungstag im Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung am Amtsgericht Bühl: Eine 43-jährige Autofahrerin war im dichten Nebel beim Linksabbiegen auf einer Straße außerhalb von Stollhofen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser prallte frontal auf die Motorhaube, überschlug sich und trug schwerwiegende Verletzungen (Schädel-Hirn-Trauma, mehrfache Knochenbrüche) davon, unter deren Nachwirkungen er bis heute leidet. Natürlich hatte die Angeklagte auf die Frage von Richter Hannes Schrägle, ob sie denn keine Möglichkeit gesehen habe, den Unfall zu vermeiden, mit Nein geantwortet. Aber genau um diese Frage, die nicht abschließend geklärt werden konnte, war es während der ersten beiden Verhandlungstage gegangen. Zur Erhellung des Unfallhergangs konnte auch der Geschädigte nichts weiter beitragen, da sein Erinnerungsvermögen vollkommen ausgelöscht ist. Es reichte nur so weit, dass er, wie er angab, mit einer der Wetterlage angepassten Geschwindigkeit gefahren sei, aber an den Moment des Aufpralls könne er sich nicht erinnern. Auch hatte es, laut Aussage der vernommenen Polizeibeamten, zu dieser frühen Morgenstunde keinerlei verwertbaren Spuren am Unfallort gegeben, die zur Klärung der Schuldfrage hätten beitragen können. Daraufhin hatte der Richter eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage angeregt, was jedoch von Verteidiger Christian Müller nach eingehender Beratung mit der Angeklagten abgelehnt wurde. Davon ausgehend, dass seine Mandantin keinerlei Schuld an dem Unfall trage, hatte er mehrere Beweisanträge gestellt. Somit waren noch weitere Zeugen gehört worden, was dennoch zu keinem zweifelsfreien Rückschluss führte. Letztlich wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der anhand des Polizeiberichts und verschiedener Fotos des Unfallorts nun ein Gutachten abgeben sollte. Nach dessen Analyse des Unfallhergangs war der Motorradfahrer mit etwa 65 bis 75 Stundenkilometer unterwegs und noch etwa 60 Meter vom Pkw der Angeklagten entfernt, als sie den Abbie-gevorgang begann. Aufgrund der Zeugenaussagen war man von einer Sichtweite unter 50 Metern ausgegangen, so dass ihr vom Zeitpunkt des Erkennens des Fahrers maximal zwei Sekunden zur Reaktion geblieben waren. Nach Ansicht des Sachverständigen jedenfalls keine ausreichende Zeit für eine angemessene Reaktion. Dennoch wollte die Staatsanwaltschaft der Angeklagten eine geringfügige fahrlässige Mitschuld anlasten, da sie beim Unfallopfer im Krankenhaus die Bemerkung gemacht habe, möglicherweise einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen zu sein. Die Anklage forderte daher eine Geldstrafe in Höhe von 20 Tagessätzen à 30 Euro€. Das sah der Verteidiger ganz anders. Die Staatsanwaltschaft habe seiner Mandantin keine Schuld nachweisen können, und so gelte der Grundsatz "in dubio pro reo". Er verlangte Freispruch. Auch Richter Schrägle gelangte zur Überzeugung, dass die Angeklagte keine Schuld treffe, und sprach sie frei. Als Linksabbieger habe man natürlich immer eine besondere Sorgfaltspflicht, doch bei weniger als 50 Meter Sichtweite könne man von keiner Fahrlässigkeit ausgehen.

