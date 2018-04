Coverband auf höchstem Niveau

(urs) - Muss es nicht der Alptraum eines jeden Musikers sein: Ein paar Minuten vor dem Auftritt in einen großen Saal zu spähen und viele leere Plätze zu sehen. Dennoch hauten die "Brothers in Band" die rund 300 Zuschauer im Bürgerhaus Neuer Markt mit ihrer Tribute-Show "The very Best of Dire Straits" geradezu aus den Socken. Zu hören gab es ein Konzert auf höchstem Niveau.

Die unvergessenen Riffs der Songs "Tunnel of Love" oder "Sultans of Swing" schwebten am Dienstagabend durch das Bürgerhaus, als wäre die Zeit in den 70er und 80er Jahren stehengeblieben. Die Stimme von Sänger Oscar Rosende kommt zwar gegen das Original nicht wirklich an. Die Zuhörer störte dies jedoch wenig. Bereits nach dem zweiten Lied herrschte eine Bombenstimmung, es wurde gewippt und mitgesungen - 150 Minuten lang ohne Pause. Auch den neun Musikern schien der Abend großen Spaß zu machen, denn die Klassiker wurden nicht nur heruntergespielt, sondern regelrecht zelebriert.

Die "Brothers in Band" aus Spanien sind mit ihrer Tribute-Show derzeit in Deutschland auf Tour. Neben Lissabon, Porto, Barcelona und Mallorca nimmt sich Bühl auf dem Tourplan ziemlich bescheiden aus - wie auch die Anzahl der Zuschauer. Doch vor Gigs in Europa sind die Musiker erst einmal 15 Tage lang auf Deutschlands Straßen unterwegs. Der erste Blick auf das riesige Bühnenequipment ist beindruckend: Maingitarre, Schlagzeug, Bass, Keyboard, Piano, Pedal Steel Guitar und Percussion. Eine Stimme aus dem Off kündigt die "europaweit populärste Dire-Straits Tribute-Band" an, während das Intro von "Ride across the river" vom Band läuft. Die Musiker betreten die Bühne, entern ihre Instrumente und steigen auf Takt in die laufende Nummer ein - fliegend sozusagen. Vom ersten Ton an wird klar: Diese Herren verstehen ihr Geschäft ausgezeichnet, und was noch wichtiger ist, sie lieben es. Ob 300 oder 800 Zuschauer, sie geben an diesem Abend alles, präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Interpretieren, nicht genau kopieren, steht auf der Agenda der exzellenten Musiker.

Mark Knopflers Spieltechnik war das Markenzeichen von Dire Straits. So ist es auch bei der Tribute-Band. Oscar Rosendes Gitarrenspiel ist wirklich überraschend. Genauso überzeugt die Band mit Fernando Abenza am Bass, Antonio Abad an der Gitarre und einem tollen Saxofonisten Jose Garcia, der mit langen Haaren und Bart perfekt in die 70er Jahre gepasst hätte.

Gespielt werden alle großen Hits der Dire Straits zwischen 1978 und 1991. Vom reinen und kristallklaren Klang des Hits "Down to the Waterline" aus dem Jahr 1987 bis hin zum legendären Riff von "Money for Nothing", Klassiker wie "So Far Away", "Lady Writer" , "Tunnel of Love" oder "Once Upon a Time in The West". Dazwischen immer wieder die unvergessenen Gitarrensoli dieser kleinen Zeitreise, die die Jahre auszuhebeln vermochte.

Die Bandmitglieder sind allesamt sympathische Herren mit starker Bühnenpräsenz und viel Spielfreude. "Its a great pleasure to be here", erklärte der Frontmann der "Brothers in Band" charmant, ohne auf die vielen unbesetzten Stühle im Saal einzugehen.

Im Spanischen lautet der Name der Band "La Banda Brothers in Band", was man vielleicht auch als "Band (Gruppe) der Brüder" übersetzen könnte. Dies würde wiederum gut zu dem Lied "Brothers in Arms" passen, das an diesem Abend natürlich auch nicht fehlen durfte. So reihte sich Zugabe an Zugabe und als I-Tüpfelchen gaben die smarten Spanier nach zweieinhalb Stunden Bühnenshow noch gut gelaunt Autogramme im Foyer.