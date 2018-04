Familie Mozart im Mittelpunkt

Pro Gamines hilft bedürftigen Menschen in Lateinamerika, vor allem in Kolumbien. Derzeit werden 50 Kinder durch eine Patenschaft unterstützt, die ihnen den Schulbesuch ermöglicht. Des Weiteren fließen Spenden an eine Gruppe von Behinderten in Kolumbien, an zwei Schulen und ein Kinderheim. Auch einer venezolanischen Flüchtlingsfamilie wird finanziell geholfen, in Kolumbien Fuß zu fassen.

Eröffnet wird das Konzert mit dem Trio für Violine, Violoncello und Klavier A-Dur (1750) von Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus Mozart. An der Violine ist Stefan Czermak zu hören. Er war von 1990 bis 2016 erster Konzertmeister der Hamburger Symphoniker und ist derzeit künstlerischer Berater und Konzertmeister des Kammerorchesters Wedel, das von Valeri Krivoborodov dirigiert wird. Czermak stammt aus Elblag in Polen und studierte als Schüler Leonid Kogans am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau, das er mit einem Ehrendiplom verließ.

Das Violoncello spielt Valeri Krivoborodov, der schon einige Male an Benefizkonzerten von Pro Gamines mitwirkte. Er begann mit vier Jahren Cello zu spielen und wurde mit sechs in die Zentrale Musikschule am Tschaikowski-Konservatorium Moskau aufgenommen. Er hatte Begegnungen mit den bedeutendsten Interpreten des 20. Jahrhunderts und erlebte auch noch Igor Strawinsky und Dmitri Schostakovitsch in Moskau. 1980 wurde er als Solo-Cellist zu den Hamburger Symphonikern berufen.

Das zweite Werk ist das Quartett für Violine, Viola, Violoncello und Klavier g-moll op. 1 von Franz Xaver Mozart, einem Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart. Den Gästen der Benefizkonzerte von Pro Gamines wohl bekannt ist die Pianistin Viktoria Lakissova. Sie stammt aus St. Petersburg. Nach ihren Klavierstudien in St. Petersburg und Hamburg konzertiert sie als Solistin und Kammermusikerin. Im Verlauf ihrer Laufbahn wurde Lakissova mit zahlreichen Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Seit Dezember 2010 ist sie Professorin für Klavier an der Universität der Künste Berlin.

Die Viola fest im Griff hat Mark Heinzel, Ehemann von Viktoria Lakissova. Er begann im Alter von acht Jahren das Violinspiel. Er promovierte 1996 mit einer Arbeit über die Violinsonaten Wolfgang Amadeus Mozarts. Zusammen mit seiner Ehefrau und Profis der Hamburger Symphoniker macht er Kammermusik, soweit seine berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft dies zulässt.

Der Fokus des zweiten Konzertteils liegt auf Wolfgang Amadeus Mozart. Aufgeführt werden das Trio für Violine, Viola und Klavier Es-Dur KV 498 "Kegelstatt-Trio" sowie das Trio für Violine, Violoncello und Klavier G-Dur KV 568.