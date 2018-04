Plädoyer für Toleranz und Weltoffenheit Von Ursula Klöpfer Bühl (urs) - "Monsieur Claude und seine Töchter" ist nicht nur ein herzerwärmender Kinofilm, sondern auch als Theaterstück ein echtes Highlight. Die Inszenierung ist spritzig und frech, es darf gelacht werden - und das wird es auch am Donnerstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt. Trotz vieler Schenkelklopfer und jeder Menge schwarzen Humors kommt der Tiefgang nicht zu kurz. Der Stoff hat nämlich einen überaus ernsten Hintergrund: Er bricht eine Lanze für eine multikulturelle Gesellschaft, für Toleranz und Weltoffenheit. In der Inszenierung des Münchner a.gon Theaters hat der Theater- und Fernsehschauspieler Ralf Novak die Hauptrolle übernommen. Dieser überzeugt mit Esprit und Wortwitz, wenn er lautstark donnert: "Ich bin aber kein Rassist!" Auch die restliche Besetzung ist ein echter Garant für gute Unterhaltung. Die spielerische Leichtigkeit des Films hat der erfahrene Theatermann Stefan Zimmermann, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet, nun für die Bühne adaptiert. Dass Franzosen und Komödie zusammenpassen wie Topf und Deckel ist ja nichts Neues. Es ist die Geschichte vom konservativen Patriarchen, der seine vier Töchter bitteschön "urfranzösisch" unter die Haube bringen will. So leben der spießige Notar Claude Verneuil und seine Frau Marie zufrieden und beschaulich in der französischen Provinz als stolze Eltern von vier erwachsenen Töchtern. Sehr zu ihrem Leidwesen heiraten drei davon jedoch Männer, die zwar Franzosen, aber allesamt keine Katholiken sind und außerdem einen Migrationshintergrund haben. So ist Adèle mit einem erfolglosen jüdischen Geschäftsmann verheiratet, Isabelle hat sich mit einem muslimischen Rechtsanwalt vermählt und Michelle wurde die Frau eines Chinesen. Musik in den Elternohren ist da allerdings die Ankündigung der jüngsten Tochter Laura, die - Halleluja! - einen katholischen Schauspieler heiraten möchte. Der allerdings ist ein Schwarzer mit Rastalocken. Dass sich daraus höchst vergnügliche Entwicklungen ergeben, ist selbstverständlich - auch bei dieser Bühnenklamotte. Schwungvoll und präzise präsentiert das fabelhafte Ensemble das mit viel Dialogwitz gespickte Stück. Das Publikum lacht schallend, um aber beim nächsten Atemzug festzustellen, wie viel Wahrheit doch in jedem Satz steckt in Zeiten zunehmender Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung religiöser Gruppen. Es ist eine Komödie, die im Denken vielleicht ein bisschen Unordnung schafft und mit Vorurteilen sowie Ängsten spielt. Dies tut sie allerdings graziös und nicht mit erhobenem Zeigefinger. Das Bühnenbild von Thomas Pekny ist geradezu genial. Es braucht nur eine Leinwand, auf der großformatige Fotografien für das nötige Ambiente sorgen: Häuser in Paris, ein Garten in der französischen Provinz oder eine kleine Mansarde. Dazu werden Holzelemente immer wieder spielerisch umfunktioniert: zu Bäumen, einem Spielplatz, Wohnzimmer mit Tischen und Stühlen. Einfach und brillant zugleich. Dazu sorgt die passende französische Musik (Christian Auer) für die richtige Stimmung. Das "Gemetzel" aus nationalen Ressentiments und kulturellen Vorurteilen, an der die geplante Hochzeit zu scheitern droht, wird in kleinen Häppchen serviert - Szene um Szene. Die Schauspieler sind allesamt echte Profis. Die gertenschlanke Mona Perfler glänzt in ihrer Rolle als etwas kontrollierende, verpeilte Ehefrau von Claude. Aber die Eltern des verhassten künftigen Schwiegersohns aus der Elfenbeinküste (Félix Kama und Ida Ouhé-Schmidt) sind die eigentlichen Brüller des Abends - Kama mit seiner trockenen, einschüchternden Art und Ouhe-Schmidt als seine quirlige Ehefrau. Es gibt nur ein kleines Manko bei dieser Besetzung: Der chinesische Schwiegersohn gleicht einem echten Chinesen so gar nicht. Eher einem Baum von einem Mann, statt klein und zierlich wie in der Filmvorlage. Doch letztendlich wird natürlich alles gut. Das begeisterte Bühler Publikum will die Schauspieler gar nicht mehr gehen lassen. Diese tanzen am Ende alle einen afrikanischen Reigen. So mach einer der Besucher würde am liebsten aufspringen und sich unter diese von allen Zwängen gelösten "Europäer, Chinesen, Afrikaner, Moslems und Juden" auf der Bühne mischen, die es vorbildlich (sowie sinnbildlich) geschafft haben, sich von einem unreflektierten Rassismus zu befreien.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben