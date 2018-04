Gerüstet fürs Badevergnügen

Bühlertal/Bühl - 26 Grad Celsius, strahlender Sonnenschein und kein Wölkchen am Himmel - da kann man bei der Arbeit im Freien schon Mitte April ins Schwitzen kommen. Im Bühlotbad in Bühlertal und im Bühler Schwarzwaldbad laufen zurzeit die Vorbereitungsarbeiten für die Saisoneröffnung. In Bühlertal soll das Badevergnügen am 12. Mai starten, im Freibad in Bühl wird voraussichtlich bereits am 1. Mai das Nichtschwimmerbecken freigegeben. Ab 15. Mai darf in den restlichen Becken geplanscht, geschwommen und gesprungen werden.

Bis es soweit ist, waren und sind in beiden Bädern bereits die Grundreinigung der Becken sowie einige Reparaturarbeiten im Gange.

Für Schwimmmeister Bernhard Horn in Bühlertal wird es die letzte Saison sein, bevor er nach 38 Jahren offiziell in den Ruhestand geht. Danach wird der Badebetrieb im Bühlotbad voraussichtlich einige Zeit ruhen. Bevor der Gemeinderat eine Entscheidung über die Sanierung treffen kann, soll eine Kostenberechnung durch Planungsbüros erfolgen. Im Moment befindet man sich in einem Auswahlverfahren für die technische und planerische Überarbeitung. Die Sanierung wird laut Pressemitteilung einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass voraussichtlich frühestens zur Saison 2021 mit der Wiedereröffnung zu rechnen wäre.

Daher hat der Bademeister bisher nur einen Reparaturanstrich an den Überlaufrinnen und den Beckenstufen vorgenommen. "Dabei habe ich die Restfarben vom letzten Jahr aufgebraucht, die sonst nur teuer entsorgt werden müssten", erläutert Horn seine kostenbewusste Haltung, die er immer zum Maßstab seiner Arbeit gemacht hat. Daneben hat er Arbeiten gemacht, die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherung erforderlich sind. Am Donnerstag wurden noch durch eine Fachfirma die Trennfugen im über 50 Jahre alten Betonbecken neu abgedichtet. Als Tipp empfiehlt der Bademeister, die Mehrfachkarten dieses Jahr möglichst aufzubrauchen. Ab 26. April wird Horn dann zum letzten Mal den Wasserhahn aufdrehen und das Becken "gemütlich füllen, damit die Trinkwasserversorgung nicht beeinträchtig wird. Wenn ich da Vollgas gebe, würden es einige Bühlertäler Haushalte vermutlich schon spüren", meint Horn. Die Beheizung startet nach derzeitigen Wetterprognosen am 3. Mai.

Nachdem in den vergangenen Jahren im Schwarzwaldbad größere Sanierungsarbeiten erledigt wurden, konnte man sich dieses Jahr auf die üblichen Instandhaltungsarbeiten konzentrieren. "In einem Schwimmbad muss immer etwas repariert werden. Die Pumpen und Schieber unterliegen wie jedes andere technische Gerät einem üblichen Verschleiß", erklärt Jörg Zimmer, der als Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH für das Bad verantwortlich ist. Daher gibt es auch einen Maßnahmenplan, der jährlich sukzessive umgesetzt wird. Nach der Grundreinigung bis in den letzten Winkel ist das Nichtschwimmerbecken bereits wieder mit Wasser gefüllt. Die Riesenrutsche ist ebenfalls einsatzbereit. Im Sprungbecken werden aktuell noch Arbeiten an den Verfugungen der Fliesen durchgeführt und einige Fliesen ausgetauscht. Wenn diese abgeschlossen sind, wird ebenfalls Wasser eingelassen. Die Außenanlage ist bereits "in Schuss gebracht und teilweise aufgefrischt" worden. Die Spielgeräte sind ebenfalls schon überholt und in sicherem Zustand.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht zu beiden Bädern: Die Preise und Öffnungszeiten bleiben wie bisher.