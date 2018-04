Erweiterung oder Neubau als mögliche Perspektiven

"Wir brauchen die bestmögliche Erreichbarkeit wie auch die bestmögliche Behandlung bei Notfällen rund um die Uhr", so der Acherner OB. Er interpretiert das Gutachten so: Bei einer Krankenhausstruktur mit einem Neubau in Achern sei das Angebot für Patienten am attraktivsten und die Erträge am höchsten: 562 Millionen Euro für den Gesamt-Klinikverbund. 560 Millionen wären es bei einer Erweiterung am bestehenden Standort und nur 549 Millionen Euro bei einer Drei-Standorte-Variante (Offenburg, Lahr, Wolfach) ohne ein Krankenhaus in Achern.

Besonders bemerkenswert ist laut OB, dass sich diese Struktur vor allem im nördlichen Ortenaukreis wirtschaftlich darstellen lässt: In dem Best-Case-Szenario gibt es bei einem Ausbau in Achern für das gesamte Ortenau Klinikum ein Betriebsergebnis von etwa 19,3 Millionen, beim Drei-Standorte-Modell von 18,3 Millionen Euro. Bei einer etwas konservativeren Prognose des Betriebsergebnisses komme Lohfert & Lohfert immer noch zu einem positiven Betriebsergebnis von 6,6 Millionen Euro bei der Erweiterung am Standort in Achern, 7,5 Millionen Euro bei einem Neubau in Achern und 8,7 Millionen Euro bei der Drei-Standorte-Variante.

Ein Neubau würde 235 statt bisher 187 Betten vorsehen, also zusätzliche Arbeitsplätze. Das Gutachten kommt nach Muttachs Wertung eindeutig zum Ergebnis, dass mit einem erweiterten Standort in Achern die Behandlungsqualität höher und die Notfallversorgung besser realisiert werden könne. Der OB ist zuversichtlich, dass sich die Kreisräte diesen Argumenten nicht verschließen werden. Die Stadt Achern habe für einen möglichen Neubau Vorsorge getroffen und könnte sofort eine ausreichend große zentrumsnahe städtische Fläche zur Verfügung stellen.

Der Laufer Bürgermeister Oliver Rastetter, Mitglied der CDU-Fraktion, sieht in dem Gutachten nicht mehr als eine Diskussionsgrundlage für den Kreistag. Aus seiner Sicht habe das Gutachten drei eklatante Schwachstellen: "Es geht unzureichend auf die Thematik Notfallversorgung im Falle der Aufgabe von Klinikstandorten ein, es berücksichtigt nicht den Wegfall einiger Hausärzte in den nächsten Jahren, und es zeigt nicht für alle Standorte Perspektiven auf." Letzteres habe der Kreistag bei der Beauftragung aber gefordert. Aus seiner Sicht müsse es weiterhin Ziel des Kreises sein, dass das Ortenau Klinikum eine maximale Behandlungsqualität bieten könne - und dies sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum.

"Der Klinikstandort Achern als Akutkrankenhaus wird auch weiterhin eine wichtige Rolle als Bestandteil des Ortenau Klinikums spielen", ist Rastatter überzeugt, "zumal das Strukturgutachten besagt, dass selbst ein Klinikneubau in Achern keinerlei wirtschaftliche Nachteile für den Verbund bringt." Auch die steigenden Patientenzahlen zeigten, dass die Mitarbeiter in Achern sehr gut arbeiteten und das medizinische Angebot von Menschen aus der Region - auch aus dem südlichen Landkreis Rastatt - gerne angenommen werde. "Somit gehe ich fest davon aus, dass das Klinikum Achern erhalten bleibt", betont der Laufer Bürgermeister