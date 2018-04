Keine kalten Füße mehr Bühl (gero) - An sonnenüberfluteten, heißen Tagen wie diesen denkt niemand an Heiz-, sondern eher an Kühlräume. Nicht so Jörg Zimmer. Der Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH, die unter anderem auch die Großsporthalle betreibt, hat in den vergangenen Monaten nach zahlreichen Leckagen im Heizsystem schon mehrfach kalte Füße bekommen. Inzwischen hat er wieder einen kühlen Kopf. Die Stimmung war einigermaßen aufgeheizt, weil ein einziger Super-GAU drohte. Immer wieder gab es Haarrisse im Heizkessel, die dann zigfach wieder provisorisch zugeschweißt werden mussten. Zum Glück für die Stadt übernahm die Heizungsfirma im Zuge der Gewährleistung hierfür die Kosten. Die Folgen waren indes nicht nur am Heizkessel mit seinen zahllosen Schweißnähten zu sehen, sondern auch in der Gerätesporthalle. Dort tropfte das Heizwasser aus den inkontinenten Deckenstrahlern und musste am Boden in Eimern aufgefangen werden. Im schlimmsten Fall hätten die Deckenheizstrahler und die Fußbodenheizung in der Großsporthalle sowie der Heizkessel ausgetauscht werden müssen - das alles bei ungeklärter Kostenübernahme, weil die Gewährleistung 2016 abgelaufen ist und schwierig zu klären gewesen wäre, ob das erste Schadensereignis vor oder nach dieser Frist eingetreten ist. Inzwischen hat man sich für die kleine, naheliegende Lösung entschieden und die Anlage komplett gespült und neues Wasser samt Korrosionsschutz eingelassen. Ergebnis: Die Leitungen sind seither dicht, und der Kessel "platzt" nicht mehr aus allen Nähten. Den Härtetest hat die Anlage bei den zweistelligen Minustemperaturen im Februar ebenfalls bestanden, was Zimmer Mut macht: "Die Anlage läuft momentan wunderbar." Sie stehe unter "verschärfter Beobachtung". Und auch in der Geräteturnhalle muss zum Aufwärmtraining niemand mehr über Wassereimer hüpfen. Vorläufig kein Geld muss die Sportstätten GmbH auch für die Einhausung der Terrasse am nordöstlichen Hallenzipfel in die Hand nehmen, auf der ein Schwerlastzelt steht, in dem unter anderem Mobiliar und Werbebanner gelagert und bei Volleyballheimspielen die Zuschauer und Gäste bewirtet werden. Für diese Einhausung stehen im Wirtschaftsplan 2018 der GmbH 500 000 Euro zur Verfügung. Neu verlegt werden müssten auch Leitungen für Be- und Entlüftung sowie Anschlüsse für die Heizung. Eine Vorplanung nach Absprache mit den damaligen Gewinnern eines europaweit ausgeschriebenen Wettbewerbs, dem Münchner Architekturbüro Löweneck + Schöfer, gibt es bereits. Der Arbeitstitel für den Anbau lautet "Mehrzweckraum", zumal es an Abstellräumen vorne und hinten mangelt. Die Nutzung der Halle ist erheblich umfangreicher als ursprünglich angenommen. Zimmer rechnet jedoch nicht mehr damit, noch in diesem Jahr in die konkrete Planungsphase eintreten zu können. Grund: Die Preise in der Baubranche sind seit der letzten Kostenschätzung förmlich explodiert. Zimmer schätzt den Anstieg auf 30 bis sogar 50 Prozent: "Die Preise sind komplett durch die Decke gegangen, die 500 000 Euro reichen beileibe nicht aus." Zudem fehlen noch die Zustimmung des Aufsichtsrats der Sportstätten GmbH und des Gemeinderats. Zimmer ist im Moment auch viel wichtiger, dass es in der Halle Warmwasser beim Duschen für die Sportler und Schüler gibt.

