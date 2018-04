Auch der Mittelberg wird wieder von der Sonne verwöhnt

und Wolfram Braxmaier

Bühlertal - Ein sportlich berauschender Aperitif war der Fußballklassiker SVB gegen den VfB nicht gerade, aber prickelnd war er aufgrund der Tabellensituation (Zweiter gegen Dritter) und des verrückten Spielverlaufs - die "Dörfler" erzielten das Tor des Tages in Unterzahl - allemal.

Während am Wochenende 13 Weinerzeuger aus der Ortenau ihre Top-Produkte bei den Bühlertäler Weintagen kredenzten, gewann der SVB am Samstag das dritte Topspiel innerhalb von nur sechs Tagen. Über dem Mittelberg lacht wieder die Sonne. Gut möglich, dass nach dem 1:0-Triumph doch noch ein Tropfen mit dem Prädikat Verbandsliga heranreift. Und dass oben auf dem Berg sportliche Leitung, Trainer und Spieler wie Pech und Schwefel zusammenhalten, war im Bühlot-Derby deutlich zu spüren.

Als SVB-Innenverteidiger Christian Schmidt wegen eines unglückliches Handspiels nach einer Stunde Spielzeit die Rote Karte sah, drehten die Santoro-Schützlinge erst richtig auf. Als "Mundschenk" fungierte dann Jonas Knobelspies, der mit einem gekonnten Schlenzer das Tor des Tages erzielte. Wohlgemerkt in Unterzahl. Dieser Kraftakt wurde auf dem Mittelberg zünftig mit Bier und Wurst gefeiert, später im Haus des Gastes wurde aber auf Wein umgestiegen. Einziger Wermutstropfen im Bühlertäler Freudenbecher: die Zuschauerresonanz. Mit 1 000 Fans - wie beim 4:0-Derbytriumph in Bühl - hatte SVB-Boss Norbert Welle bei diesem herrlichen Wetter schon gerechnet. "Traditionsreiches Derby, noch dazu ein Spitzenspiel. Was willst Du noch mehr bieten?", zeigte er sich angesichts der nur 620 Zuschauer leicht enttäuscht. Seiner Freude über den "verdienten Arbeitssieg" tat das allerdings keinen Abbruch.

Von einem "verdienten Sieg" sprach auch Egon Koch , der schon beide Vereine trainiert hat. "Die erste Halbzeit war ein bisschen müde, ein frühes Tor hätte dem Spiel gut getan. Nach dem Seitenwechsel hatte der SVB selbst in Unterzahl mehr Spielanteile und auch ein Plus an klaren Torchancen", meinte der aus Ottersweier stammende und in Bühlertal lebende Pädagoge.

Ins gleiche Horn blies auch Thorsten Werner (Vorstand Sport SVB): "Aufgrund der zweiten Halbzeit und der Vielzahl an Chancen ist der Erfolg überaus verdient. Wir haben auch in Unterzahl das Spiel beherrscht und unseren Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt." Rolf Keller , ein SVB-Urgestein, war nicht nur mit seinen drei Jungs Maximilian, Moritz und Sebastian zufrieden, sondern auch mit der zweiten Halbzeit: "Da haben wir deutlich dynamischer gespielt und hatten auch fußballerisch Vorteile." Clemens Fritz, dessen eingewechselter Sohn Marius kurz vor Schluss VfB-Torwart Marcel Lang zu einer Glanzparade zwang, sprach von einem von Taktik geprägten Derby, "das wir immer kontrolliert haben. Auch nach dem Platzverweis hatte Bühl keine nennenswerte Chance. Der Sieg geht deshalb in Ordnung".

Und die Bühler? Die Schützlinge des altgedienten Winzermeisters Alexander Hassen-stein schäumten auf dem Mittelberg nicht vor Tatendrang, haben jetzt vier Öchslegrade weniger und werden wohl der Landesliga erhalten bleiben.

Nur einmal lag der Ausgleich in der Luft, allerdings lediglich auf der Anzeigentafel. Nach einem Befreiungsschlag eines Bühlertälers schlug in der 83. Minute der Ball auf der Tafel ein und drehte dadurch das Ergebnis auf 1:1. Da kam selbst bei den VfB-Fans kurzfristig Freude auf. Ihre Jungs freilich hätten an diesem Tag wohl noch stundenlang spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Sehr zum Ärger von Stefan Voppichler (Vorstand Sport VfB): "Das war eine unnötige Niederlage. Vielleicht hatte Bühlertal ein oder zwei bessere Chancen, doch trotz des Lattentreffers in der ersten Halbzeit roch alles nach Unentschieden. Ärgerlich war vor allem, wie wir uns beim 0:1 haben ausspielen lassen. Darüber bin ich ziemlich enttäuscht."

Bühls früherer Oberbürgermeister Hans Striebel attestierte dagegen den Bühlertälern den "größeren Siegeswillen" und die "klar besseren Torchancen". Der SVB-Sieg war für den früheren Fußballer des FC Rastatt 04 deshalb "nicht unverdient". Ins gleiche Horn blies auch sein Nachfolger auf dem OB-Sessel, Hubert Schnurr : "Trotz Unterzahl war der SVB besser und hat deshalb auch verdient gewonnen." Dem konnte sich Michael Schmidt , früher beim SVB und VfB aktiv, nur anschließen: "Nach der Pause hat Bühlertal den Druck erhöht und kam trotz Unterzahl zu diversen Torchancen. Von daher ist der Sieg sicherlich verdient." Und über dem Mittelberg lacht wieder die Sonne.

Bericht: Sport