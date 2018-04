Dixie-Jazz mit Hummerkrabben Bühl (urs) - "Do hanne rum", weist ein Schild den Weg zum Büffet. So charmant wie die kleine Hinweistafel gestaltete sich dieses Jahr erneut der traditionelle Jazz-Gourmet-Brunch im Schütte-Keller zum Auftritt von "Frl. Mayers Hinterhaus Jazzer". Wirft man einen Blick auf das opulente Bankett, läuft dem Besucher schon beim Anblick das Wasser im Munde zusammen: Lachs-Kräuter-Röllchen, Hummerkrabben, Perlhuhnbrüstchen oder Holunderblüten-Mousse, um einige der Köstlichkeiten zu nennen. (urs) - "Do hanne rum", weist ein Schild den Weg zum Büffet. So charmant wie die kleine Hinweistafel gestaltete sich dieses Jahr erneut der traditionelle Jazz-Gourmet-Brunch im Schütte-Keller zum Auftritt von "Frl. Mayers Hinterhaus Jazzer". Wirft man einen Blick auf das opulente Bankett, läuft dem Besucher schon beim Anblick das Wasser im Munde zusammen: Lachs-Kräuter-Röllchen, Hummerkrabben, Perlhuhnbrüstchen oder Holunderblüten-Mousse, um einige der Köstlichkeiten zu nennen. Im Schütte-Keller treffen sich jährlich die Liebhaber von Feinkost und handgemachtem Dixie-Jazz, sitzen an wunderschönen Tafeln mit weißen Damast-Tischdecken und genießen den späten Sonntagmorgen in vollen Zügen. Draußen treibt der ungewöhnlich heiße April die Temperaturen in die Höhe, drinnen die "Hinterhaus-Jazzer", die ein wenig Südstaaten-Feeling in die Zwetschgenstadt bringen und mit ihrem schmissigen Dixieland-Jazz zum Swingen und Mitwippen geradezu einladen. Fast 2000 Konzerte in vier Erdteilen und 100 Auftritte in TV und Radio haben die sieben Herren aus Deutschland, Großbritannien und der Schweiz vorzuweisen. So spritzig und dynamisch wie ihr Auftritt, so bunt ist auch die Zusammensetzung der von Michael Rox (Klavier) geleiteten Band mit Andy Lawrence (Trompete, Gesang), John Service (Posaune, Gesang), Jerry Gabriel (Klarinette, Tenorsaxofon), Hermann Bruderhofer (Banjo, Gesang), Philipp Reiß (Kontrabass) und Hermann Schloz (Schlagzeug). Bei so vielen gestandenen Mannsbildern ist es ganz schön eng auf der Bühne, oder? Da lacht Jerry "Cotton" Gabriel: "Ja, fast schon mörderisch!" Die Stimmung ist großartig. Der aus Schottland stammende John Service strahlt übers ganze Gesicht, als er zum Schmaus noch ein kühles Guinness ergattern kann: "Ist ja sehr international hier!" Die Liederauswahl ist auf jeden Fall weltumfassend: Von "What a wonderful world" von Louis Armstrong bis hin zum "Yellow Cat Blues" und dem Klassiker "Swanee River" reicht die Palette. Wie ist der lustige Bandname entstanden? Das Fräulein Mayer haben sich Musiker nicht einfach ausgedacht, diese habe vor vielen Jahren tatsächlich in Freiburg gelebt. Sie war eine "Studentenmutter vom alten Schlag" und beherbergte den Gründer und heutigen Bandchef. Die Musiker erzählen von lockeren Probeabenden zum Leidwesen der Nachbarn. Der Geburtstag des Frl. Mayer jähre sich in diesem Jahr übrigens zum 116. Mal... Quicklebendig präsentieren sich hingegen "ihre" Musiker mit einnehmender Lässigkeit, souverän und charmant. Auch eine Rosenholzklarinette haben die Jungs dabei. "Wir sind ganz begeistert von diesem Teil", plaudern sie gerne locker zwischen den Musikstücken und erzählen auch von ihren Reisen: "Wir waren schon einige Male in New Orleans." Sie raten dem Publikum: "Wenn Sie die Chance haben hinzufahren, tun sie es unbedingt!" Dieses scheint rundum zufrieden: "Man merkt, dass den Musikern die Musik selbst viel Spaß macht!", lautet ein mehrfach zu hörendes Kompliment. Unter den Gästen tummelt sich sogar ein Paar aus Berlin, eingefleischte Fans der "Hinterhaus Jazzer". Gelobt wird nicht nur die Musik. Auch der Crew um Rüdiger Schmitt wird viel Anerkennung gezollt. Zwei volle Tage lang haben Sepp Meister, die Familien Frietsch und Moser sowie Lea Schmitt, Tochter des Schütte-Keller-Chefs, gebrutzelt, gebacken, gebraten und geschnipselt. Ein echter Kraftakt.

