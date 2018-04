Tradition bewahren, neue Traditionen schaffen

Der Präsident des Blasmusikverbands, Tobias Wald, sah sich als Dienstleister und Motor der 69 Mitgliedsvereine im Verbandsgebiet; frei nach dem Motto: "Tradition bewahren - neue Traditionen schaffen!" Als vorrangige Aufgabe betrachtete er die Förderung der Jugend und hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Jungmusikerleistungsab-zeichens hervor. Die Prüfungen in der Kategorie Gold, Silber und Bronze seien gewiss nicht einfach, doch sichere man gerade dadurch die musikalische Qualität. Darüber hinaus sei die Zusammenarbeit mit den Musikschulen Bühl, Rastatt und Gaggenau vorangetrieben worden.

Lobend hob er auch das Sinfonische Blasorchester Mittelbaden hervor, das unter dem Dirigat von Markus Manderer und der organisatorischen Leitung von Edgar Kistner sich Musikstücke auf höchstem Niveau erarbeite. Dessen Konzerte in Bühl und Rastatt seien inzwischen zu Publikumserfolgen avanciert. Die großzügige Unterstützung des Orchesters durch den Verband ziele daher in die richtige Richtung. Als einen Meilenstein des Verbandes betrachtete er ebenso das bereits zum zweiten Mal veranstaltete Konzert "Blech trifft Gesang", eine Kooperation mit dem Mittelbadischen Sängerkreis. Am Ende wies er noch auf die zweitägige Hauptversammlung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände im Oktober im Bühler Bürgerhaus Neuer Markt hin.

Es folgten die Berichte von Jugendleiterin Svenja Krimmel (vorgetragen von Beate Schmidt), Edgar Kistner (Sinfonisches Orchester) und Schatzmeisterin Beate Ziegler (vorgetragen von Tobias Wald). Im Kassenprüfungsbericht von Andreas Vögele und Franz Senger gab es keinerlei Beanstandungen, und die Entlastung des Präsidiums, vorgenommen von Hans Striebel, erfolgte einstimmig. Ebenso geräuschlos verliefen die Neuwahlen ab. Das Ergebnis: Präsident Tobias Wald, Vizepräsident Nord Alfons Ruf, Vizepräsident Süd Hans-Jürgen Burkart, Schatzmeisterin Beate Ziegler, Schriftführerin Tanja Riedniger, Ehrungen/Stärkewesen Beate Schmidt, Vorsitzende Bläserjugend Svenja Walter, Vorsitzender Musikbeirat Edgar Kistner.

Zum Abschluss wurden Tanja Riedinger, Hans-Jürgen Burkart und Alfons Ruf vom Präsidenten für 15 Jahre Mitgliedschaft im Verband mit einer Urkunde und der silbernen Anstecknadel geehrt.