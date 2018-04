Feierbiester erschüttern Festhalle in den Grundfesten

Der schon seit einigen Jahren zu beobachtende Trend, dass sich wieder jüngere Besucher für die Blasmusik begeistern, setzte sich beim "Musikantenstadl" fort. Die Mehrheit der begeisterungsfähigen Gäste war unter 30, und genau diese Altersgruppe war es auch, die insbesondere zu Beginn des Programms mächtig für Stimmung sorgte. Allen voran eine Gruppe aus Balzhofen unter dem "Stimmungs-Anführer" Erik Künstel. Schon nach der ersten solistischen Einlage des Trompeten-Duos mit Marina Gessert und Leo Nonnenmacher und dem Titel "Trompetenherz" forderten die aus dem Bühler Stadtteil angereisten Blasmusikfans "Zugabe" und trällerten ein lautstarkes "Ohne Balzhofen wär' hier gar nix los" in den Saal.

Hilger Honauer, der musikalische Leiter des Orchesters, hatte ein gut strukturiertes und sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem Freunde traditioneller Blasmusik genauso auf ihre Kosten kamen wie Liebhaber von Party- und Stimmungshits. Im ersten Teil lagen Notenblätter mit Konzertmärschen, Polkas und volkstümlichen Melodien auf den Pulten der Musiker. Auf die Akteure wartete ein Mammutprogramm mit nahezu 40 Titeln, die ihnen im Lauf des Abends eine gehörige Portion Stehvermögen abverlangten. Trotz der ungewöhnlich großen Anzahl an Stücken gelang es dem Ensemble, die Konzentration über den gesamten Abend hochzuhalten. Die Qualität blieb konstant auf hohem Niveau, ein unfreiwillig platziertes "Da Capo" im "Böhmischen Traum" fiel da nicht weiter ins Gewicht.

Honauer würzt sein Programm gern mit solistischen Einlagen aus verschiedenen Registern. So bestimmten weiche Tonfolgen das Geschehen auf der Bühne bei "Max und Moritz", einem Tenorhornduett mit Fabian Ludwig und Pierre Hischmann. In einem atemberaubenden Tempo waren Ansgar Gessert und Ralf Jeckel auf ihren Klarinetten bei der "Dudelsackpolka" unterwegs, eher träumerische Melodien erklangen beim Flügelhornsolo von Fabian Henkel und seinem Titel "My dream", während die beiden "Altmeister" unter den Schwarzacher Musikern, Franz Gantner und Norbert Nonnenmacher, ihren Instrumenten feinschattierte Klänge beim "Musikantengeflüster" entlockten. Auch gesanglich hatten die Schwarzacher einiges zu bieten. Elke und Thomas Henkel sowie Ralf Jeckel interpretierten feinintoniert und dynamisch exzellent am Mischpult abgestimmt Titel wie "Böhmische Liebe", den "Elbertritscher-Tanz" oder "Du, nur Du". In guter Form präsentierte sich auch Moderator Martin Siegel. Mit viel Humor und für die "Stadl"-Besucher unverzichtbaren Informationen zum deutschen Reinheitsgebot und die Bedeutung der Dirndl-Schlaufen führte er durchs Programm.

Echte Partystimmung mit handgemachter Blasmusik und tollem Gesang gab's nach der Pause. Visuell von Schwarzacher Tanzmädels begleitet, waren Stimmungs- und Partyhits an der Reihe. Die meisten Besucher standen inzwischen auf den Festbänken. Allen voran die Balzhofener "Feierbiester" sangen aus allen Rohren mit bei Songs wie "Those were the days", einem "Nena"-Mix oder bei Schlagern wie "Michaela" oder "Hulapalu". Einen Volltreffer landete der Veranstalter mit der Verpflichtung von Yvonne Fritz. Die einstige "Vampires"-Sängerin brillierte mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz. Sie suchte immer wieder den Kontakt zum Publikum, das seinerseits noch einen drauflegte und die Halle in ihren Grundfesten erschütterte.