Die letzten Zeitzeugen erzählen Bühl (efi) - Engagiert beleuchten die Mitglieder der Bühler Geschichtswerkstatt seit vielen Jahren wichtige und teilweise unbekannte Kapitel der Zeit- und Heimatgeschichte, um sie vor dem Vergessen zu bewahren. Nach der Veröffentlichung über die Bühler Synagoge im Frühjahr 2017 ist jetzt - wiederum in Zusammenarbeit mit dem Stadtgeschichtlichen Institut - eine über 70 Seiten starke Broschüre erschienen, die sich dem Zweiten Weltkrieg "in Erinnerungen und Briefen" widmet. Es ist die vorläufig letzte Publikation der Senioren, denn der Geschichtswerkstatt gehen langsam die Zeitzeugen aus, bedauert Günter Weil. "Die Realität holt einen ein", verdeutlichte Michael Rumpf, Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts, das schwierige Unterfangen, für die Zeit des Zweiten Weltkriegs noch Zeitzeugen zu finden. Um Wissen und Erfahrungen zu konservieren und erlebbar zu machen, sei man darauf angewiesen, private Nachlässe und Dokumente zu bearbeiten. "Wir haben niemanden mehr, der unsere Arbeit dokumentieren kann", stellt Siegfried Eith, Mitglied der Geschichtswerkstatt, fest. Sein besonderer Dank galt Günter Weil und Peter Wendling, die ein Jahr in die jüngste Veröffentlichung investiert haben. Die Geschichtswerkstatt werde "etwas für die Stadt und das Stadtgeschichtliche Institut hinterlassen", resümiert Eith, der hofft, "dass nichts verloren geht". OB Hubert Schnurr lenkte den Blick auf den jüngsten Aufenthalt in der moldawischen Partnerregion Kalarasch und den Besuch eines Soldatenfriedhofs und sprach von einem "Irrsinn". Um so wichtiger sei es, "dass unsere Geschichte vor Ort aufgearbeitet wird". Für ihre letzte Recherche, die das Schicksal von Bühler Soldaten in den Mittelpunkt stellt, hatten die Autoren das Glück, noch Zeitzeugen interviewen zu können. Der vor wenigen Tagen 91 Jahre alt gewordene Neusatzer Reinhard Kraus, der zur Präsentation der Publikation ins Stadtmuseum gekommen war, schildert, wie er im Dorf die letzten Tage des Krieges, den sinnlosen Tod von vier spielenden Kindern durch eine Granate einer SS-Division und den Einmarsch der französischen Armee erlebte. Mit Briefen und Aufzeichnungen erinnert dieses Kapitel auch an den Neusatzer Bürgermeister Theodor Schaufler, der 1933 von den Nationalsozialisten aufgrund einer Denunziation aus dem Amt "entfernt" und 1945 von den Franzosen wieder eingesetzt wurde. Prof. Dr. Martin Graßnick, einer der renommiertesten Bauhistoriker und Denkmalpfleger in Deutschland, geboren am 5. Mai 1917 in Mainz, steuert ebenfalls Erinnerungen bei. Der 100-Jährige lebt seit den 90er Jahren in Baden-Baden. Graßnick, der unter anderem im Raum Memprechtshofen eingesetzt war und von einer Begegnung mit Himmler im Bunker bei Neuweier erzählt, widersetzte sich "widersinnigen Befehlen" und entkam nur knapp einem Kriegsgericht. Einen Hintergrund über die Bunkeranlage und den Divisionsgefechtsstand in Neuweier lieferte Konrad Velten vom Historischen Verein Yburg Neuweier. Damit der Bunker nicht in Vergessenheit gerät, bieten er und der Verein seit 20 Jahren Führungen an. Velten bedankte sich bei den Bühler Autoren für "die großartige Arbeit". Fotos und Feldpost-Briefe seines älteren Bruders Arnold, von Kameraden und Vorgesetzten stellte Hänferdorf-"Bürgermeister" Willi Berdon zur Verfügung. Arnold starb am 16. Mai 1943 bei einem russischen Angriff bei Sumy (Ukraine). Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Sumy fand er seine letzte Ruhe. Er wurde 21 Jahre alt. Einen Blick auf die russische Kriegsgefangenschaft ermöglicht Rita Lörch-Witthöft von der Geschichtswerkstatt. Sie hat die Erinnerungen ihres Verwandten Edmund Kunz aufgezeichnet, der bis 1949 in den Kohlerevieren des Donezbeckens an der russisch-ukrainischen Grenze interniert war. Die Veröffentlichung der Geschichtswerkstatt ist für zwei Euro im Stadtmuseum und im Stadtgeschichtlichen Institut erhältlich.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben