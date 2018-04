Schlange stehen für Hamburger und Currywurst

Mehr als ein halbes Jahrhundert waren die Stichs mit ihrem Betrieb auf den Jahrmärkten und großen Festen zwischen dem Ortenaukreis und Murgtal präsent. Ehemann Heinz, ein gelernter Kaufmann aus Sinzheim, der gerne kochte und ein großes Wissen über Fleischsorten besaß, hatte die Idee, mit Bratwürsten vom Grill ein eigenes Geschäft aufzubauen. Mit einem Verkaufswagen auf dem Marktplatz in Oberkirch Ende der 60er-Jahre begann die Ära der "Bühler Stichs", erinnert sich die Kappelwindeckerin. Einige Zeit später ließ sich das "mobile Unternehmen" zudem neben der Bühler Stadtkirche nieder.

Bei einem Wohnwagenhersteller in Neuenbürg hatte sich der Firmengründer den ersten Verkaufsanhänger mit Bräter "maßschneidern" lassen. Jedes Jahr besuchte das Ehepaar in Hamburg eine Messe und brachte Anregungen mit. Neben der Bratwurst führten sie die Currywurst ein. "Das war etwa Neues in Bühl und der Ortenau; es hat eingeschlagen wie eine Bombe", erzählt Helga Stich. Auch Pommes mit Ketchup - damals noch nicht selbstverständlich - kamen gut an.

Der Betrieb expandierte, weitere Verkaufswagen wurden angeschafft, später dann Zelte, Tisch und Bänke. Parallel dazu erweiterte sich der geschäftliche Radius. Der Imbiss von Heinz Stich wurde zu Festen nach Lahr und zur Landesgartenschau nach Baden-Baden eingeladen, platzierte seine Stände auf dem Jahrmarkt in Gaggenau und bei den großen Bühler Veranstaltungen, auch beim Burgfest. In Oberkirch kam eine Bierstube dazu, in der Bühler Eisenbahnstraße eröffnete die Familie in den 90er Jahren einen Imbiss. Als Hamburger in das Repertoire aufgenommen wurden, "standen die Leute Schlange bis auf die Straße", entsinnt sich Helga Stich. "Wir haben täglich lange und schwer gearbeitet, auch sonntags, aber wir haben es gerne getan", resümiert sie. "Immer hinter dem Stand zu stehen, das war unser Lebensinhalt." Verlassen konnten sich die Stichs dabei immer auf ihre 20 bis 25 Mitarbeiter - "ein tolles Team, engagiert und treu." Unterstützung kam auch von Tochter Corina, die heute in München lebt.

Ende der 70er-Jahre bauten sich die Stichs in Kappelwindeck ein idyllisches und naturnahes Zuhause auf - "den dringend gebrauchten Ruhepol", erzählt die 74-Jährige. Einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr nahmen sie eine Auszeit von acht Tagen. Nur einmal verließen sie ihren Posten für zwei Wochen und gönnten sich eine Rundreise nach China. Eine Zäsur gab es nach der Jahrtausendwende. Als der rührige und immer aktive Heinz Stich mit nur 55 Jahren nach einem Schlaganfall zum Pflegefall wurde, stand seine Frau "vor einem riesigen Berg". Fortan musste sie den Betrieb alleine leiten. Nach mehr als 15-jähriger liebevoller Betreuung zuhause starb ihr Mann im Februar 2016. "Er war Unternehmer mit Leib und Seele", sagt Helga Stich.

Bratwürste, Grillbraten und andere Stich-Spezialitäten aus dem Marktwagen hat die 74-Jährige zum letzten Mal bei der Bühler Fastnacht über die Theke gereicht. Vermissen wird sie den persönlichen Kontakt mit der Kundschaft, den sie immer gerne gepflegt hat. "Wir haben vieles kennengelernt und manches erlebt", resümiert sie. In mehr als 50 Jahren hat sie ganze Generationen bewirtet - wie den ehemaligen "Lehrbuben", der mit seinen Enkeln an den Stand kommt, um sich die Pommes schmecken zu lassen.