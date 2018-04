Strengste Anforderungen werden erfüllt

Rastatt



Lachmuskeln strapaziert Rastatt (xes) - Die Lachmuskeln des Publikums hat die Theatergruppe Esprit am Samstag bei der Premiere des Stücks "Außer Kontrolle" zwei Stunden lang strapaziert. In der Kömodiie von Ray Cooney geht es um ein außer Kontrolle geratenes Schäferstündchen (Foto: Schlögl).