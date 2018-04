Waka macht ihr eigenes Ding

Bühl - Mitte der Woche waren es 4230 Klicks - und auch wenn das noch lange nicht reicht, um die Hitparaden zu stürmen, so ist es doch genug, um Nadine Wacker ein zufriedenes Lächeln zu entlocken. "Über 4000 Klicks sind okay", sagt sie dazu. "Vor allem sind es deutlich mehr als bei meinem letzten Song", fügt die 24-Jährige schnell an. Die Gemeinde der Nadine-Wacker-Fans nimmt also zu, soll das heißen. An den Klicks, also der Anzahl jener, die ihren Song im Internet aufgerufen haben, kann man das gut ablesen. Was will man als junge Sängerin, die noch am Anfang ihres Weges steht, schon mehr?

"Heartbeat" ist schließlich erst der dritte Song, den Nadine Wacker, die sich als Sängerin Waka nennt, samt Video im Internet veröffentlicht hat, gute drei Wochen ist das jetzt her. Es ist ein chilliger House-Dance-Lounge-Song mit durchaus psychedelischen Einschlägen und bisweilen einem Schuss Soul in der ansonsten engelsgleichen Stimme Wakas. Ein Relaxed-Song zum Runterkommen also. "Meine Lieder sind meist entspannt und ruhig. Das passt besser zu meiner Stimme", sagt Nadine Wacker.

Die Beats zu "Heartbeat" hat der Acherner Marcello Romanelli alias "Der Blinde" beigesteuert, das Mastering Lucas Scheidt, ein SWR-Tontechniker, übernommen, mit dem Waka seit mittlerweile anderthalb Jahren zusammenarbeitet. Text und Melodie stammen von der 24-Jährigen selbst.

Die Arbeitsweise ist bisweilen zwar unterschiedlich, aber immer auch irgendwie ähnlich: Mal werden zuerst die Beats, also Rhythmus und Bassline, am Computer entworfen, und Text und Melodie kommen anschließend hinzu, mal ist es umgekehrt. Ein gutes Stück Arbeit ist es, bei aller künstlerischen Inspiration, immer. "Es kann sein, dass ich einen Beat bis zu tausend Mal höre, ehe mir eine Idee für Text und Melodie kommt", gewährt Waka Einblick in die Entstehung ihrer Songs. "Manchmal geht das ganz schnell. Manchmal dauert es Wochen", sagt sie. Es ist ein bisschen wie schwanger sein, nur eben mit einem Song.

Wann die Sache mit ihr und der Musik angefangen hat, weiß Waka nicht mehr so ganz genau. "Texte geschrieben und vor mich hingesungen habe ich eigentlich schon immer", sagt sie schließlich. Auch ihren Freunden blieb ihr Gesangstalent nicht verborgen. Schon mehrfach wollten sie sie bei Bohlens Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" anmelden. "Aber das wollte ich nicht, weil man da in eine Schublade gesteckt wird und nicht sein eigenes Ding machen kann", sagt Waka.

Ihr eigenes Ding zu machen, das ist ihr wichtig. Ihre eigenen Texte, ihre eigenen Melodien, ihre eigenen Lieder. Das ist heute so - und war schon damals so, als sie vor rund zehn Jahren ihren allerersten Song aufgenommen hat. "Neues Glück hieß der - und handelte davon, dass man alte Sachen hinter sich lassen soll", erinnert sich Waka. Zwei, drei weitere Songs folgten. Danach war neben dem Realschulabschluss an der Franziska-Höll-Schule und der Ausbildung zur examinierten Krankenpflegerin kein Platz und keine Zeit mehr für die Musik. "Ich habe meine Träume total aus den Augen verloren", blickt Waka auf diese Zeit zurück.

Sie hat sie Gott sei Dank wiedergefunden - und sie lebt sie seit anderthalb Jahren mehr und intensiver denn je. Drei Songs hat Waka seitdem veröffentlicht, neben "Heartbeat", sind das "Sunshine, Wiskey and Wine" im Oktober letzten Jahres sowie "Schneeengel" um die Weihnachtszeit. Weitere Projekte sind in Planung, zumal Waka mit "Plum Town Recordz" seit rund einem Monat ein Musik-Label an ihrer Seite hat, das sich um die Vermarktung ihrer Songs im Internet kümmert. Für einen Obolus zwischen 99 Cent und 1,29 Euro ist beispielsweise "Hertbeat" mittlerweile auf allen bekannten Download- und Streamingportalen erhältlich.

Noch freilich verdient die 24-Jährige mit ihren Songs kein Geld, ganz im Gegenteil: Für speziell für sie entwickelte Beats muss sie zahlen, rund 100 Euro im Monat gibt sie dafür aus. Um sich das leisten zu können, arbeitet der singende Wonneproppen nebenbei als Bedienung in der Bühler Kult-Kneipe "Quetsch".

Ob sie sich ein Leben als professionelle Sängerin überhaupt vorstellen kann? "Schon. Das wäre der Idealfall", sagt Waka. Sie weiß aber auch, dass es neben einer Menge Können auch eine unglaubliche Portion Glück braucht, den ganz großen Durchbruch zu schaffen. "Es gibt so wahnsinnig viele, die Musik machen. Die Konkurrenz ist riesengroß", sagt sie. Nadine Wacker gibt sich da keinen Illusionen hin. Sie ist da vollkommen geerdet, so wie es eben jemand ist, der als Altenpflegerin im Erich-Burger-Heim arbeitet. "Meine Senioren sind sowieso meine größten Fans. Die freuen sich immer, wenn ich singe", sagt Waka.