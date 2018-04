Die Jugend setzt sich ein Denkmal

Bühl - Die Dorfjugend von Balzhofen wird am 30. April wieder einen ganz besonderen Tanz in den Mai aufführen. Die kräftezehrende Choreografie ist der Höhepunkt vieler arbeitsreicher Tage.

Mit gewaltigen Holzstangen bewaffnet, stemmen die Jugendlichen vor der St.-Anna-Kapelle den Maibaum in die Höhe. Die Tradition liegt in dem Ort komplett in der Verantwortung eines Nachwuchsteams von rund 30 Helfern. Diese verfolgen das Projekt mit einem enormen Aufwand, dessen prachtvolles Ergebnis am Ende die Dorfmitte ziert.

Schon Tage vor dem großen Ereignis verwandelt sich die Vereinslagerhalle neben der Kapelle in eine Art Maibaumfabrik, in der ein Rädchen ins andere greift. Zwei Jungs stehen vor einem riesigen Reisighaufen und schnippeln Äste mit Gartenscheren klein. Eine Station weiter binden mehrere Mädchen aus dem Tannengrün eine Girlande zusammen, die sich am Ende wie eine Python um den Stamm des Maibaums winden soll. Andere Helfer flechten aus den kahlen Ästen einen gewaltigen Kranz, der so viel Gewicht auf die Waage bringt, dass ihn fingerdicke Stahlseile am Maibaumstamm halten müssen.

Chef dieser Produktion ist Maximilian Ganninger. Er und sein Team haben am vergangenen Samstag mit der Arbeit begonnen. Seitdem treffen sie sich täglich, um aufs gemeinsame Ziel hinzuarbeiten. "So eine große Mühe machen sich die wenigsten", ist Ganninger stolz darauf, was in Balzhofen geleistet wird. So liegt die Zielmarke der Girlande bei einer Länge von 23 Metern. Drei Meter pro Stunde schaffen die Helfer.

Ganninger ist mit 27 Jahren der älteste der Truppe, die jüngsten sind 16. Dass das Maibaumstellen in dem Stadtteil dem Nachwuchs obliegt, hat Tradition. Früher übernahmen die Jugendfeuerwehr oder die Jungmusiker der "Harmonie" die Aufgabe, seit 2014 gibt es das Maibaumteam unter dem Dach der Dorfgemeinschaft.

"Es macht einfach Spaß. Man lernt neue Leute kennen, kommt miteinander ins Gespräch und pflegt die Gemeinschaft", meint Ganninger. Trotz der vielen Stunden an Schnippelei und Flechterei empfinden die Helfer ihr Engagement nicht als Arbeit. Den täglichen Dienst lässt die Gruppe bei Bier oder Cola zusammen ausklingen. Der Weg ist das Ziel.

Der größte Kraftaufwand liegt allerdings noch vor der Truppe. Das ist nicht das Stellen des Baums, sondern das Holen. Noch ist die Tanne im Wald bei Eisental verwurzelt. Gemeinsam mit dem Revierförster hat das Team sich ein mehr als 20 Meter hohes Exemplar ausgesucht. Am kommenden Sonntag rückt die Mannschaft unter Leitung von Marcel Reith-Braun aus, um den Riesen zu fällen und auf einer Hängerkonstruktion Marke Eigenbau sicher ins Dorf zu bringen.

Einfach macht es sich die Jugend dabei nicht. Die Balzhöfener wollen schließlich nicht den erstbesten Baum, der gut erreichbar am Wegesrand steht, sondern das schönste Exemplar. "Das ist das Wichtigste. Dafür nehmen wir es auch in Kauf, dass wir ihn unter Umständen erst aus dem Gelände bergen müssen", erzählt Reith-Braun. Die Kür folgt tags darauf am 30. April ab 18 Uhr. Dann vollführt die Jugend vor den Augen der Dorfgemeinschaft ihren Stangentanz, um den geschmückten und mehrere hundert Kilogramm schweren Maibaum in Position zu bringen - ganz traditionell ohne technische Hilfsmittel.

Das Team hofft auf viele Besucher, die so viel Engagement auch mit einer Spende zu würdigen wissen. Materialien und Arbeitsgerät verschlingen jedes Jahr mehrere hundert Euro. Wer die Gruppe monetär unterstützt, braucht auch keine Angst vor Streichen in der Walpurgisnacht zu haben.

So mancher Balzhöfener musste am Morgen des 1. Mai schon feststellen, dass Dinge von seinem Grundstück verschwunden sind. Gerüchteweise ging sogar einmal ein ganzes Boot verschollen, das die Eigentümer später bei einem Nachbarn in der Einfahrt wiederfanden. Die Jugend von Balzhofen packt eben richtig an.