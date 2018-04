"Der Regulierungswahn macht es uns jedes Jahr schwerer"

Bühl - Es gibt weit größere Ortschaften, deren Einwohner zum Geldholen ins Nachbardorf oder in die Stadt fahren müssen. Die 2000 Bürger von Altschweier können sich glücklich schätzen, nicht nur einen Geldautomaten mitten im Ort zu haben, sondern auch noch ein eigenes Kreditinstitut. Die Raiffeisenbank, vor 114 Jahren gegründet, hat bis heute allen Fusionsversuchen widerstanden und sich ihre Selbstständigkeit bewahren können. Mit nur neun Haupt- und Teilzeitkräften ist sie die kleinste Bank weit über Mittelbaden hinaus.

Wie kann eine Kleinbank im Haifisch-Becken eines gnadenlosen Wettbewerbs, bei einer Null-Zins-Politik und immer neuen Regulierungsvorschriften überleben? "Das frage ich mich auch", gibt Bankdirektor Klaus Bechtold scherzhaft zurück. "Wir waren schon immer eine Nischenbank" - eine, für die Mundpropaganda die beste Werbung sei und die ihre Kundschaft hauptsächlich aus der Gesamtstadt, aber auch darüber hinaus generiert. Die Mini-Besetzung wird dabei zur Stärke. "Wir haben viele treue Kunden, die lieben diese Nähe, schätzen unsere direkte Betreuung und die kurzen Wege."

Wer einen Kredit für den Hausbau oder die Firma benötigt, sitzt in der kleinen Geschäftsstelle, schräg gegenüber der Kirche, auf Anhieb beim Chef am Besprechungstisch. Also gleich bei dem Mann, der die Entscheidungen trifft.

1,1 Millionen Euro erwirtschaftete die Bank im vergangenen Jahr durch Zinserträge (abzüglich Aufwendungen). An Bedeutung hinzugewonnen haben die Provisionserlöse, die beim Abschluss von Versicherungen und anderen Verträgen abfallen. Auch das Immobiliengeschäft hilft mit, die Bank in der langen Niedrigzinsphase über Wasser zu halten.

Doch Bechtold macht keinen Hehl daraus, dass die Summe ungünstiger Rahmenbedingungen einen stetigen Kraftakt erfordert: "Der Regulierungswahn macht es uns jedes Jahr schwerer." So muss auch die Raiffeisenbank einen Compliance-, einen Geldwäsche- und einen Datenschutzbeauftragten samt Stellvertretern vorweisen. Nur drei Beispiele von Sonderaufgaben, die neben der täglichen Arbeit anfallen. Die regelmäßigen Schulungen und Weiterbildungen kosten Zeit und Geld. Gleiches gilt für die umfänglichen Dokumentationspflichten und die Verbandsprüfungen.

Ein kleines Geldhaus am Laufen zu halten, "das geht nur mit viel Engagement. Und nur, wenn man sich mit der Bank voll identifiziert", schildert Bechtold. Das Anforderungsprofil lautet: Generalist, also jemand, der möglichst viele Fähigkeiten besitzt. Vor 38 Jahren war er von der Volksbank Bühl nach Altschweier gewechselt, seit 20 Jahren ist er im Vorstand. Sein Kollege Markus Vollmer machte im Haus Karriere - vom Lehrling bis zum Bankvorstand, der er bereits mit 36 Jahren wurde.

Knapp 1700 Mitglieder zählt die ursprünglich als "Ländischer Kreditverein" gegründete Bank, die 2004 ihr Hundertjähriges feierte. Bis heute gilt das genossenschaftliche Prinzip von Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Solidarität. Und wenn die Raiffeisenbank am 2.Mai zur Generalversammlung lädt, werden wieder 100 bis 140 Mitglieder, vom Handwerker bis zum Mittelständler und vom Azubi bis zur Hausfrau, in einem gut gefüllten Saal über den Jahresabschluss 2017 abstimmen.

Falls der Bankdirektor zwei Wünsche frei hätte, würde sich Bechtold "wieder Normalität in der Zinslandschaft" herbeisehnen - und eine Regulierung, die auf kleinere Banken Rücksicht nimmt. "Für uns gelten die gleichen Bestimmungen wie für Großbanken." Zum Vergleich: Die Deutsche Bank verzeichnete 2017 eine Bilanzsumme von 1475000 Millionen Euro, die Raiffeisenbank von gerademal 58 Millionen.

Doch bislang hat das Team alle Stürme überstanden. Auch für den Jahresabschluss 2017 hat der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Bechtold ist frohen Mutes: "Solange wir weitermachen können, werden wir das tun." Eine Fusion mit seinem alten Arbeitgeber in Bühl ist "kein Thema". 2016 hatte es Sondierungsgespräche gegeben, doch die Altschweierer zogen es vor, selbstständig zu bleiben.