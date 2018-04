Jahrelang gepennt

Andreas Thoma vom Bühler Büro Architektur + Stadtplanung (A+S) stellte das neue Konzept mit Einzelgewerken vor. Es soll sich am ursprünglichen Kostenrahmen von rund 1,9 Millionen Euro orientieren. Das Ausschreibungsergebnis über einen Generalunternehmer mit einer Brettsperrholz-Fassade lag rund eine halbe Million über der Kostenschätzung. Allerdings gingen erste Berechnungen von lediglich 1,4 Millionen Euro aus. Thoma präferiert nun einen Rohbau mit Porotonsteinen und einem Dämmputz oder alternativ mit einer Holzverschalung.

Walter Seifermann (GAL) brachte ein Fertighaus mit Festpreis ins Spiel. "Das könnte ein spannendes Ergebnis bringen", mutmaßte er.

Ihm hielt Bauamtsleiter Wolfgang Eller entgegen, mit Fertighäusern nicht die besten Erfahrungen gesammelt zu haben. Er sprach sich gegen "Experimente" aus. Außerdem dränge die Zeit. Andreas Thoma gab zu bedenken, dass damit nicht zwangsläufig bessere Preise zu erzielen seien. Zudem seien die "guten Fertighausbauer" mit Arbeit "bis unters Dach" ausgelastet. Aber zum Jahresende soll ja bekanntlich "das Dach drauf sein".

Lutz Jäckel (FDP) sorgte für eine Wende in der Debatte: Bei einem Mauerwerk mit Dämmputz bedürfe es nicht auch noch einer Holzverschalung. Letztere erfordere außerdem eines hohen Pflegeaufwands.

Thoma warb für die Holzverkleidung aus "rein optischen Gründen". Allerdings müsse dabei mit Mehrkosten von rund 70 000 Euro gerechnet werden. Dieser Preis war Franz Fallert (FW) dann doch zu hoch. Sein Fraktionskollege Karl Ehinger gab zu bedenken, dass man auch bei einem Konventionalbau vor "unliebsamen Überraschungen" nicht gefeit sei.

Bernd Bross ("Ganz unproblematisch ist das nicht , was wir da hinten machen") stellte gar die Sinnfrage nach dem Projekt. Der CDU-Mann sah keine Notwendigkeit, "auf Vorrat zu bauen". Wenn aufgrund rückläufiger Zuwanderung in ein paar Jahren das Haus mit seinen 50 Wohnplätzen leerstehe, "dann ist das nicht lustig", zumal solche Unterkünfte für Familien keine "Endlösung" darstellten.

Auf Nachfrage gab Thoma den Quadratmeterpreis bei den Gestehungskosten mit rund 3000 Euro an. Angesichts dieser Summe tat sich Daniel Fritz (CDU) schwer, von "sozialem Wohnungsbau" zu sprechen. Er schlug vor, nach Alternativen wie zum Beispiel in leerstehenden Gebäuden zu suchen, um diesem Personenkreis ein "Wohnen in würdigem Rahmen" zu ermöglichen.

Damit war ein weiteres Fass aufgemacht. Lutz Jäckel warnte davor, "jetzt wieder bei Null anzufangen. Wir müssen in die Puschen kommen". Barbara Becker (SPD) sah keinen Mangel an Auslastung, da es in der Stadt genügend bedürftige Menschen und Obdachlose gebe: "Wir haben auf diesem Sektor jahrelang gepennt."

Ins gleiche Horn stieß auch Walter Seifermann: "Wir haben hierfür auch ohne Asylanten einen großen Bedarf. In Bühl fehlt es an preisgünstigem Wohnraum." Und Karl Ehinger beschwor den Konsens, wonach die Wohnungen nicht nur einer Zielgruppe nutzbar gemacht würden.

Am Ende stimmte der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen von Bross und Fritz dem Neubau in konventioneller Ausführung zu, sparte aber die Fassadengestaltung vorläufig aus. Immerhin wurden bereits die Schlosserarbeiten für 76 000 Euro an die Firma Nöltner vergeben.