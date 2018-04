Schaufenster der Bühler Wirtschaft

Bühl



Die Schallmauer von 100 Ausstellern ist längst geknackt, auch sonst freuen sich die Organisatoren der fünften Bühler Leistungsschau auf ein "leistungsstarkes" Messe-Wochenende. 108 Firmen werden sich am 28. und 29. April in der Innenstadt präsentieren.