Rossmann will Schlecker-Nachfolge antreten Lichtenau (sie) - Seit der Insolvenz des Schlecker-Konzerns vor mittlerweile sechs Jahren gibt es in der Stadt Lichtenau keinen Drogeriemarkt mehr. Das will die Handelskette Rossmann ändern. Am Donnerstagabend befasste sich der Bauausschuss mit den Plänen des Unternehmens, eine Filiale gegenüber dem Netto-Markt in der "Schanz" zu errichten. Im Sommer soll Spatenstich sein. Für Diskussionen sorgte allerdings die Parkplatzsituation auf dem Areal. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr mit einer Änderung des Bebauungsplans die Voraussetzungen für die Neuansiedlung geschaffen. Wohnen und Einkaufen gehören auf der "Schanz" seit den 90er Jahren zusammen, als das Areal mit Seniorenwohnheim entwickelt worden war. Damals siedelte sich dort auch ein Penny-Markt an, der im vergangenen Jahr seine Pforten schloss. Nach umfangreichen Umbauarbeiten und einer Vergrößerung der Verkaufsfläche von 664 auf 800 Quadratmeter eröffnete Anfang 2018 an selber Stelle eine Netto-Filiale. Auf der gegenüberliegenden, 2500 Quadratmeter großen Freifläche, dem sogenannten "Englischen Garten", soll als Ergänzung des innerstädtischen Angebots ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 728 Quadratmetern entstehen. Genehmigungsbehörde für den Bauantrag ist das Landratsamt Rastatt. Die Stadt Lichtenau kann zu den Plänen eine Stellungnahme abgeben. Deshalb befasste sich der Bauausschuss des Gemeinderats mit dem Thema. Zwar sahen die Mitglieder des Gremiums die Neuansiedlung grundsätzlich positiv, allerdings gaben sie der Verwaltung noch einmal Hausaufgaben mit auf den Weg. Bereits im Zusammenhang mit der Änderung des Bebauungsplans hatten mehrere Stadträte Zweifel daran geäußert, ob die Anzahl der Stellplätze in dem Areal künftig ausreichen werden. Rossmann plant, auf der Vorderseite der neuen Filiale Kapazitäten für 29 Fahrzeuge zu schaffen - fünf mehr als von der Landesbauordnung gefordert. Aus Sicht von Karl-Heinz Geißler (CDU) reicht das aber nicht aus. Er stellte im Bauausschuss den Antrag, dem Unternehmen zur Auflage zu machen, dass es für weitere vier bis fünf Stellplätze für Bedienstete auf der Rückseite des Gebäudes sorgen muss. Dem schloss sich die Mehrheit des Gremiums an. Aus Sicht von Bauamtsleiter Andreas Ludwig ist diese Forderung allerdings nicht unproblematisch: "Das wird durch den Bebauungsplan eigentlich nicht abgedeckt", meint er. Die Verwaltung wolle nun überprüfen, inwieweit sich die Forderung des Ausschusses und die Planvorgaben doch unter einen Hut bringen lassen. Anschließend werde das Thema noch einmal im Bauausschuss besprochen. Das letzte Wort habe aber das Landratsamt als Genehmigungsbehörde. Dass der Antrag zu den zusätzlichen Stellplätzen für Verzögerungen im Verfahren führen könnte, glaubt Ludwig nicht. Die bestehenden Fristen seien ausreichend, um alle Optionen prüfen zu können. Das Unternehmen plane, mit dem Bau im Juni oder Juli zu beginnen und die Filiale eventuell sogar noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen.

