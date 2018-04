Abladen jetzt ganz leicht

"Von diesem neuen Wertstoffhof profitiere ich höchstpersönlich", freute sich Kressl und erinnerte an den früheren Müllumladeplatz in Vimbuch, auf dem die Bühlerin so schwer rangieren musste. Oft sei sie dort "fluchend am Berg gestanden." Seit 1. Dezember ist die moderne Anlage in der Hurststraße in Betrieb. Seitdem gab es 12110 Anlieferungen.

In Warnwesten ging die Delegation um Kressl durch die komplett überdachte Anlage, auf der die Müllcontainer tiefer stehen als das Straßenniveau. Hier müsse niemand irgendwo hochsteigen, um seine alten Möbel, Matratzen, Bauschutt oder Elektrogeräte einzuwerfen. Der Wertstoffhof wird von Bürgern und dem Kleingewerbe rege genutzt, das war nicht zu übersehen. Im Schnitt kommen 3000 Kunden pro Monat, berichtete die Technische Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs, Regine Krug.

Kressl freute sich zu sehen, dass Anfahrt und Abladen jetzt ganz leicht sind, und dass der Wertstoffhof Überschüsse erzielt, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises anderswo investiert werden können. Interessiert begutachtete sie den Inhalt eines Korbs, in dem ausgediente Akkuschrauber und Laptops gesammelt werden. Sie gehören zu den Gegenständen, die kostenlos angeliefert werden können. Neu ist, dass gegen eine Gebühr auch Bauschutt und Mineralwolle abgegeben werden dürfen.

4,3 Millionen Euro hat der Landkreis in den Bau der neuen Anlage investiert, um die Abläufe und die Verwertungsquote zu verbessern, erklärte Landrat Jürgen Bäuerle. Der Erste Landesbeamte Jörg Peter ergänzte, dass man den durch den Kreistag freigegebenen Kredit über zwei Millionen Euro nicht gebraucht habe. Es sei bereits erkennbar, dass mehr Wiederverwertbares abgeliefert werde. In den ersten Monaten des Betriebes sei im Vergleich zum Vorjahr die Menge an Wertstoffen um mehr als 330 Tonnen gestiegen. Gleichzeitig habe man knapp 300 Tonnen weniger Restmüll registriert.

Der Wertstoffhof in der Hurststraße 20 in Vimbuch ist geöffnet am Montag von 8 bis 12 Uhr, von Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Am Sonntag, 10. Juni, findet auf der überdachten Anlage von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Geboten werden eine Zaubershow, ein Verschenkmarkt, ein Recycling-Parcours, ein Repair-Café, der Löwenzähnchen-Bauwagen, Pferdekutschenfahrten, Musik und Bewirtung.