Schon die 60-Jahr-Feier fest im Blick

"Was wäre der Bühler Fanfarenzug ohne seinen musikalischen Leiter Klaus-Dieter Knopf?", meinte Dürk, als er diesem für die unermüdliche Probenarbeit und für zahlreiche Beiträge zum heiteren Vereinsleben dankte. Besonders bemerkenswert für den 1959 gegründeten Fanfarenzug: "Wir haben mit Klaus-Dieter Knopf ein aktives Gründungsmitglied in unseren Reihen", so Dürk.

Fast alle Fanfarenzüge erlebten, dass es nicht leicht sei, junge Menschen für die altdeutsche Fanfarenmusik zu begeistern. "Die Nachwuchsgewinnung wird daher auch in den kommenden Jahren für den ,Windeck' die größte Herausforderung sein", blickte Dürk voraus. Umso erfreulicher sei es, dass beim Bühler Kinderspaß 2017 alle Aktiven großartig mitgezogen hätten. "Wir haben uns an diesem Tag bestens präsentiert", resümierte Dürk, "es erfolgte ein wahrer Run auf Bernhards ,Fanfarenzügle'. Mit leuchtenden Augen tuckerten die Kinder durch die Hauptstraße."

Erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte habe der Bühler Fanfarenzug eine Fahrt in die Schweiz unternommen. In Neuchatel habe er einen schönen, aber auch sehr anstrengenden Auftritt mit Umzugsdefilee absolviert, benannte der Vorsitzende einen Höhepunkt 2017.

Der 27 Aktive zählende Verein pflegt auch ein vielfältiges kameradschaftliches Miteinander. Das ging aus dem detaillierten Resümee hervor, das Schriftführerin Miriam Angerer zog. Sie erinnerte auch an Auftritte in der Bühler Fastnacht, beim Straßenfest in Kartung und beim historischen Weihnachtsmarkt in Molsheim.

Vorsitzender Dürk erläuterte: Erstmals könne der Fanfarenzug ein Jahr wieder mit einem deutlichen finanziellen Überschuss abschließen, so dass man nun einen lang gehegten Wunsch realisieren könne, die Anschaffung von Sommerhemden zur Landsknechtstracht.

Kassiererin Brigitte Lübben bestätigte in ihrer Jahresbilanz das Plus. Seitens der Kassenprüfer Sabine Müller und Gerhard Kunz berichtete Letzterer der Versammlung: "Wir haben alles geprüft und keine Fehler gefunden." Er merkte an: "Durch ihren persönlichen Einsatz war die Kassiererin selbst am Plus beteiligt." Die Wahlen bestätigten alle oben schon genannten Vorstandsmitglieder einstimmig im Amt, überdies Matthias Huber als stellvertretenden Vorsitzenden und Dominik Seiler als Zeugwart. Zu Beisitzern wurden Edith Kunz, Stefanie Kühn, Philipp Schwan und Willibald Wirth gewählt.

Mit dem Lessingwanderpokal für vollständigen Probenbesuch wurde Brigitte Lübben ausgezeichnet. Ganz knapp dahinter lagen Dominik Seiler und Willibald Wirth. Matthias Huber wurde für 40 Jahre Vereinstreue, Daniel Ihle für 25 Jahre, Edith Kunz und Miriam Angerer für 20 Jahre sowie Philipp Schwan und Natalie Pellisier für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.