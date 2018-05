Kultusministerin sieht in Digitalisierung kein Allheilmittel

Das war mit etwa 100 Interessierten - unter ihnen viele Lehrer - voll besetzt, als Meier die Ministerin begrüßte. "Guter Unterricht und messbarer Erfolg" laute das Thema, zu dem Eisenmann sprechen werde und er betonte, man erhoffe sich Impulse zur eigenen Meinungsbildung. "Baden-Württemberg hat ein Qualitätsproblem", lieferte Eisenmann dazu auch gleich ihr erstes Statement.

Zwar investiere das Land pro Jahr 11,4 Milliarden Euro in die Bildung, dennoch seien starke Defizite zu verzeichnen. Jeder fünfte Viertklässler verlasse die Grundschule, ohne lesen zu können, stellte Eisenmann fest und berief sich dabei auf die sogenannte IGLU-Studie. In den Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen erreiche ebenfalls jeder fünfte Viertklässler nicht die bundesweiten Mindeststandards.

"Es gibt dafür aber nicht den einen Grund oder den einen Schuldigen und das sind schon gar nicht die Lehrer", analysierte Eisenmann. Vielmehr fehlten im Land die optimalen Rahmenbedingungen. Dies zu ändern, sei dringend notwendig, denn die Schülerstrukturen hätten sich sehr heterogen entwickelt. Zum Beispiel träfen bereits in der ersten Klasse Kinder aufeinander, von denen der eine schon Lesen, der andere aber noch nicht einmal einen Stift halten könne. Gemeinsames Lernen werde so sehr viel schwieriger. Weiter sei bei den Eignungsuntersuchungen der Vierjährigen von den Gesundheitsämtern festgestellt worden, dass 35 Prozent Sprachdefizite hätten - und zwar sowohl Kinder mit als auch ohne Migrationshintergrund.

"Die Verrohung der Gesellschaft spiegelt sich auch in den Schulen wieder", stellte die Ministerin fest und kritisierte, dass viele Eltern sich von ihrem Bildungsauftrag verabschiedet hätten, ganz nach dem Motto: "Du Lehrer, mach mal!" Eisenmann erinnerte auch daran, dass die Leistungsstarken nicht vergessen werden dürften. "Unterforderung fühlt sich genauso an wie Überforderung", sagte sie und kündigte deshalb an, in Baden-Württemberg eigene Leistungsanalysen einzuführen. "Ich muss wissen, wo das Kind steht", erklärte sie mit Blick auf Leseförderprogramme, die nach der IGLU-Studie ohne jegliche Wirkung geblieben seien, vermutlich auch, weil sie nicht wissenschaftlich erarbeitet worden waren.

"Wir brauchen ein Bekenntnis zur Rechtschreibung!", forderte Eisenmann weiter und stellte fest, es sei ein Fehler gewesen, keine Diktate mehr schreiben zu lassen. Auch in Fächern wie beispielsweise Erdkunde sollten die Lehrer in Zukunft die Rechtschreibung korrigieren, die Fehler müssten dabei nicht in die Note einfließen.

Zum Thema Digitalisierung erklärte Eisenmann, dieses Wort dürfe nicht ständig wie ein Mantra wiederholt werden. "Technik folgt der Pädagogik und nicht umgekehrt", ordnete sie den Platz der Digitalisierung ein. "Nathan der Weise wird die Kinder letztlich weiterbringen, als einen Computer programmieren zu können", sagte sie und unterstrich, Konzentrationsfähigkeit und "mal wieder ruhig an einem Tisch sitzen können" würden immer wichtiger.

Nach dem fast eineinhalb Stunden dauernden Vortrag der Ministerin hatten die Anwesenden Gelegenheit, mit ihr zu diskutieren. Eine Lateinlehrerin fragte, wie es angesichts der Tatsache, dass in den Gesamtschulen kein Latein mehr angeboten werde, um die Zukunft ihres Fachs stehe. "Wir brauchen Latein mehr denn je", bekräftigte Eisenmann daraufhin ihre Auffassung von humanistischer Bildung. Zum Abschied überreichte Gastgeber Erwin Meier ihr eine Schultüte - gefüllt mit regionalen Produkten.