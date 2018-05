Am Ende bleiben gemischte Eindrücke haften

Während der Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Landrat und der Bühler Partnerschaftsbeauftragten Bettina Streicher nach Kalarasch flog, absolvierten Kommandant Günter Dußmann und seine fünf Begleiter aus den Reihen von Feuerwehr und DRK die Reise in die 2600 Kilometer entfernte Partnerregion bereits zum dritten Mal seit 2016 mit zwei vollbeladenen Lkw. Im Gepäck hatten sie mehrere Tonnen Ausrüstungsmaterial, das sie bei Feuerwehren im Landkreis eingesammelt hatten. Hinzu kamen neue Helme, Hosen, Stiefel und Handschuhe für 30 Freiwillige, die mit Fördergeldern der Organisation "Engagement Global" finanziert wurden. Wie berichtet, hat die gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Bühl 42000 Euro zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe der Aufbau einer Freiwilligen Feuerwehr in den Rayons-Gemeinden Oniscani und Sipoteni vorangetrieben werden soll.

Mit der Entwicklung, die dank der Bühler Hilfe dort angestoßen wurde, ist Dußmann sehr zufrieden. "Unsere Freunde haben uns eine Übung gezeigt. Wir waren sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit sie die Dinge, die sie gelernt haben, umsetzten konnten", schildert er seine positiven Eindrücke der Reise. Ein Großteil der Projektziele sei bereits erreicht worden.

Das sieht auch Bettina Streicher so. "Wir sind mit den Fortschritten sehr zufrieden", zieht sie eine vorläufige Bilanz der Förderung. Während die Materialbeschaffung für die moldawischen Floriansjünger weitgehend abgeschlossen sei, gehe es nun noch darum, die Organisationsstrukturen klar herauszuarbeiten und die Zuständigkeiten innerhalb des Rayons zu regeln. Dies solle bis Ende August geschehen - dann laufe die Unterstützung von "Engagement Global" aus. Eine Anschlussförderung sei nicht vorgesehen. Dußmann betont allerdings: "Wir werden die Feuerwehr dort weiterhin unterstützen" - im normalen städtepartnerschaftlichen Rahmen.

Dass die Region am Rand Europas in anderen Bereichen allerdings noch einen weiten Weg vor sich hat, zeigte sich bei einem Besuch der Bühler Delegation in einem Pflegeheim, das Welten von westlichen Standards entfernt ist. Zwei bis drei Patienten lagen dort pro Zimmer auf Holzbetten, deren Rahmen teilweise faulten, zugedeckt mit einfachen Wolldecken. Dass die Besucher aus Deutschland solche Zustände überhaupt zu Gesicht bekamen, zeigt laut Schnurr einen Mentalitätswandel bei den Gastgebern: "Früher hat man uns nur die tollen Sachen präsentiert, jetzt sehen wir die Realität", schildert er seine Erfahrungen aus insgesamt sechs Kalarasch-Besuchen in den vergangenen zwölf Jahren.

Landrat Bäuerle begleitete ihn zum ersten Mal. Anlass war die Übergabe des ehemaligen Dienst-Pkw des Kreisbrandmeisters an den Kommandanten in Kalarasch. Der freute sich laut Schnurr sehr über die C-Klasse, die auch gleich von einem Priester geweiht wurde. "Er hat soviel Wasser verwendet, dass ich Angst hatte, ob das Auto danach überhaupt noch fährt", erzählt Schnurr und lacht.

Ein schönes Erlebnis sei auch der Besuch in einem Kinderheim gewesen, wo die Bühler unter anderem Schulranzen verteilten und eine Tischtennisplatte übergaben, die von der Eberhard-Schöck-Stiftung aus Steinbach finanziert wurde.

Am Ende blieben bei Schnurr gemischte Eindrücke haften: "Es hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Aber ein richtiges Konzept steckt nicht dahinter. Vieles ist bruchstückhaft."