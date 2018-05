Glanzlichter an der Klais-Orgel Bühl (khd) - Im Rahmen des Jubiläumsjahres "150 Jahre St. Gallus Altschweier" punktete der junge Organist Jonas Branghofer im Eröffnungskonzert. Für ihn war es ein wahres Glück, an der Klais-Orgel seine musikalischen Fußstapfen zu hinterlassen. Mit den "Großen" der Orgelliteratur auf Hörebene zu agieren, zeigt das versierte Talent des erst 20-Jährigen aus Sasbach. Den größten Teil seines Konzerts widmete Branghofer J. S. Bach, selbst einer der großen Orgelvirtuosen, wobei der Interpret mit den schwierigsten Kompositionen, die weltweit die Orgelszenen beherrschen, respektvoll umging. Mit Bachs Toccata in F-Dur beginnend, tauchte der junge Künstler in den zweistimmigen Kanon ein und fügte diesen über dem Orgelpunkt F zu einem großen Pedalmonolog. Die flüssigen Sechzehntel wie aus einem Guss setzten dazu erste intensive Ganzlichter von immenser Klangfülle. Bachs Toccata und Fuge d-Moll, wohl eine der berühmtesten überhaupt, ist gespickt mit Fermaten, Läufen und Arpeggien voller Expressivität. Meisterlich bewegte sich Branghofer in dessen Formen und führte sie zu mächtigen Klangverdichtungen im moderaten Tempo, während die Fuge mit all ihren verzweigten polyphonen Strukturen zart und facettenreich erschien. Komplexe Verbindungen zwischen den Werken zog Moderator Sigisbert Laforsch sehr kompetent. Bachs Triosonate d-Moll spielte der Organist in leichter Eleganz. Wahrscheinlich war sie für die technische Ausbildung des Bach-Sohnes Wilhelm Friedemann und seiner Schüler gedacht. Die drei Sätze, dreistimmig angelegt, besaßen in seiner Ausdrucksfähigkeit spielerische Leichtigkeit und Eleganz, waren kunstvoll austariert bei entsprechend erfrischender Spiellaune. Das Adagio in seiner ruhigen Grundhaltung wurde fein ziseliert und klar phrasiert, während das Vivace von zarter Vitalität nur so sprühte und dabei ein begeisternd wirkendes Farbenspiel entfachte. Im Wechsel hierzu erklang von Léon Boëllmann die Toccata aus der Suite Gothique. Hier entführte der Organist die zahlreichen Besucher in das 1895, zwei Jahre vor Boëllmanns Tod entstandene Werk und zeichnete dies virtuos durch wirkungsvolle Phrasierung und Register. Fordernde Töne und Akkorde unterstützten filigrane Melismen und entfachten einen spätromantischen Klangzauber mit einem furiosen Finale. Danach unternahm der junge Organist einen Streifzug nach Italien, um Bachs bekanntes a-Moll-Konzert nach Vivaldi vorzustellen. Bach hatte nie die Alpen überquert, war aber über alle Werke Vivaldis bestens informiert. Verschiedene Manuale und Tutti-Besetzungen ließen das Werk in feinster geistreicher Weiterentwicklung Bachs erstrahlen. Da gab's zierliche Dialoge zwischen diesen Formen, vermittelten einen besonderen Reiz im ersten Satz, wobei das Adagio von verinnerlichter Intimität geprägt war. Frohsinn vermittelte das Allegro mit seinen eingeschobenen Dialogphasen nachdrücklich. Die dorische Toccata Bachs auf der Kirchentonart d basierend durchlief in seinen laufenden Sechzehnteln verschiedene Charaktere zu monumentaler Größe. In Bachs Passacaglia c-Moll, von erhabenem Inhalt geprägt, die zu den Lieblingsstücken des Organisten zählen, errichtete der Interpret majestätische Klänge in einem Klanggebäude, das reichhaltig mit Figurationen, melodischen und harmonischen Wendungen vernetzt war. Diesen Fantasiereichtum gestaltete Branghofer äußerst differenziert, transparent wie klangträchtig. Den Abschluss bildete Charles-Marie Widors Toccata aus seiner 5. Orgelsinfonie, von der der Komponist selbst behauptete: "Ich habe bei dieser Toccata den Manualklavieren eine Figur von äußerst rascher und gleichmäßig fließender Bewegung gegeben, um den breiten Triumpfgesang des Doppelpedals im Wiederholungsteil desto eindrucksvoller zu gestalten." Gekonnt handhabte der Künstler diesen Gedanken und zeigte wiederum seinen musikalischen Schwung und Elan. Stehende Ovationen am Ende und als Zugabe Bachs Choral beendete das Konzert mit Bachs "Wachet auf, ruft uns die Stimme."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Osterkonzert setzt Glanzlichter Bühl (wv) - Fünf Soli der Extraklasse funkelten als musikalische Glanzlichter überm Osterkonzert der Trachtenkapelle Moos. In voll besetzter Karl-Reinfried-Halle ergötzte sich das Publikum an mitreißenden Ohrwürmern. Die Zuhörer feierten die Akteure mit Bravorufen (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Fünf Soli der Extraklasse funkelten als musikalische Glanzlichter überm Osterkonzert der Trachtenkapelle Moos. In voll besetzter Karl-Reinfried-Halle ergötzte sich das Publikum an mitreißenden Ohrwürmern. Die Zuhörer feierten die Akteure mit Bravorufen (Foto: wv). » - Mehr