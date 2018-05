Bahnen ziehen oder im Spaßpool toben Rheinmünster (sie) - Einige der vierbeinigen Gäste beäugen das Wasser noch ein wenig kritisch, aber "Belay" lässt sich nicht lang bitten. Mit einem Ball lockt ihn Anja Bulle ins Spaßbecken. Der schwarze Hütehund ist am Montagabend der erste Badegast im "dog inn". Nach nur einem halben Jahr Bauzeit ist im Baden-Airpark das deutschlandweit einmalige Hallenbad für Hunde fertiggestellt worden. Heute ist der erste reguläre Betriebstag. Am Montag feierten die Inhaberinnen Anja Bulle, Meike Heekerens und Evi Störk mit geladenen Gästen die Fertigstellung ihres Projekts. "Als ich vor eineinhalb Jahren mit meiner Idee hausieren ging, haben ganz viele Menschen gesagt: ,Achtung! Das wird kompliziert, aufwendig und teuer'", schilderte Bulle ein gehöriges Maß an Skepsis, auf das sie am Anfang gestoßen sei. Doch sie ließ sich von ihrer Vision nicht abbringen. Mit Heekerens und Störk fand sie zwei Mitstreiterinnen, die zusammen mit ihr eine GmbH gründeten. Gemeinsam mit Architektin Heike Hochstuhl betrat das Trio Neuland. "Es gab keinerlei Erfahrungswerte oder Anhaltspunkte für einen solchen Bau. Ein bisschen war es ein Experiment", gab Hochstuhl den Gästen einen Einblick in ihre Arbeit. Aber das Experiment ging ohne großen Knall über die Bühne. Vor einem Jahr wurde der Bauantrag eingereicht, der Spatenstich folgte am 25. Oktober. Bulle lobte die Baufirmen, die die 700 Quadratmeter große Halle im D-Sektor innerhalb von sechs Monaten hochgezogen haben: "Wir hatten für dieses Projekt nicht nur die besten, sondern auch die schnellsten Handwerker." Entstanden ist ein helles Gebäude, dessen Herzstück die Schwimmhalle mit vier Becken ist. Drei davon sind zehn Meter lang und einen Meter breit, darüber hinaus gibt es den Spaßpool mit einer Fläche von vier mal fünf Metern. Wie in einem normalen öffentlichen Schwimmbad können Herrchen und Hund während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung vorbeikommen. Darüber hinaus gibt es aber auch ein umfangreiches Programm, vom "Seepferdchenkurs für Welpen" bis hin zum Seniorenschwimmen für ältere Vierbeiner. Ins Wasser dürfen allerdings immer nur die Hunde - der gemeinsame Badespaß von Mensch und Tier ist nicht gestattet. Die zweite große Halle und den Außenbereich des "dog inn" nutzt Evi Störk für ihre Hundeschule "Welpenkiste", die bislang in Baden-Oos ansässig war. Geschäftsführerin Bulle bietet außerdem Physiotherapie für Vierbeiner an. Mit "Doglates" hat sie auch einen Fitnesskurs konzipiert, bei dem sich Hund und Halter gemeinsam auspowern können. Abgerundet wird der Neubau durch zwei vermietete Gewerbeflächen. Dort ansässig sind Sabine Serr mit einem Shop für Accessoires und Dekorartikeln und Ulrike Weismann mit einer Naturheilpraxis für Tiere. Ein solches Zentrum rund um den Hund passt aus Sicht von Baden-Airpark-Geschäftsführer Manfred Jung bestens in das Flughafenareal. "Das ist mal etwas anderes. Und wir haben hier ja schon die Polizeihundestaffel und die Hundepension", sagte er beim Gang durch die Räume. Zu den geladenen Gästen gehörte auch Bühlertals Bürgermeister Hans-Peter Braun, selbst ehemaliger Hundebesitzer. Er sprach von einem "außerordentlichen Projekt, das sicher eine Zukunft hat". Eine passende Fläche vorausgesetzt, hätte er sich eine Umsetzung auch gut in seiner Gemeinde vorstellen können - zumal zwei der Inhaberinnen in Bühlertal wohnen. Dann hätten seine Verwaltungsmitarbeiter allerdings das eine oder andere Problem lösen müssen. So berichtete Bulle von Herausforderungen bei den Behördengängen: "Niemand konnte uns einer Kategorie zuordnen. Aber zum Glück gibt es auf den Ämtern ja auch ,S' wie ,Sonstiges'".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Keine Badesaison in Weitenung Bühl (gero) - Schlechte Nachrichten für Badenixen und Sonnenanbeter: Der Weitenunger Baggersee wird auch in diesem Sommer ein Sperrgebiet bleiben. Derzeit wird ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Das Ergebnis wird frühestens im Herbst vorliegen(Foto: Willi Walter). » Weitersagen (gero) - Schlechte Nachrichten für Badenixen und Sonnenanbeter: Der Weitenunger Baggersee wird auch in diesem Sommer ein Sperrgebiet bleiben. Derzeit wird ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Das Ergebnis wird frühestens im Herbst vorliegen(Foto: Willi Walter). » - Mehr Rastatt

Großputz in Freibädern Rastatt (sawe) - Die Frühlingssonne lacht mit einer Wonne vom Himmel, als ob es schon Sommer wäre - und in den Freibädern ist kräftig Großputz angesagt. Das Malscher Bad will am 10. Mai öffnen, Durmersheim am 12., Rastatt am 18. und Kuppenheim am 19. Mai (Foto: fuv). » Weitersagen (sawe) - Die Frühlingssonne lacht mit einer Wonne vom Himmel, als ob es schon Sommer wäre - und in den Freibädern ist kräftig Großputz angesagt. Das Malscher Bad will am 10. Mai öffnen, Durmersheim am 12., Rastatt am 18. und Kuppenheim am 19. Mai (Foto: fuv). » - Mehr