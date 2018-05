Mehreren hundert Gläubigen den Segen erteilt

(gib) - Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die evangelische Stadtkirche in den Sommermonaten Tag für Tag geöffnet wird. Doch wenn sich keine zusätzlichen Helfer finden, ist bereits ab diesem Monat nicht mehr gewährleistet, dass das Gotteshaus täglich zugänglich bleibt (Foto: gib). » - Mehr

(ham) - Die IG Metall hat bei ihrer traditionellen Maikundgebung auf dem Gaggenauer Marktplatz zu Gerechtigkeit, Solidarität und Vielfalt aufgerufen. Im Mittelpunkt stand vor allem der "Orient-Express" (Foto: Hegmann). Das Fahrzeug wurde 1897 in Gaggenau gebaut.