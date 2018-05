Das Einmaleins des gesunden Lebens Bühl (red) - Sechs Grundschulen aus Bühl und Bühlertal nehmen an dem Förderprogramm "Klasse 2000" teil. Dabei handelt es sich laut einer Mitteilung um das bundesweit größte Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung in Grundschulen. Unterstützt wird das Projekt vom Bühler Lions-Club. Dieser hat mehr als 5500 Euro gespendet und ermöglicht den mehr als 500 Schülern damit die Teilnahme an dem Programm. "Klasse 2000" will Kinder dabei unterstützen, gesund und stark aufzuwachsen. Gelingen soll dies durch eine positive Einstellung zur Gesundheit und durch die Förderung der Lebenskompetenzen der Grundschüler. Das Programm begleitet die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse und behandelt das "Einmaleins des gesunden Lebens", das von Ernährung, Bewegung und Entspannung bis hin zur gewaltfreien Konfliktlösung und kritischen Auseinandersetzung mit Alkohol und Tabak reicht. Insgesamt übernimmt der Bühler Lions-Club die Förderung für 26 Klassen in der Region. Michael Brand, der sich als ehemaliger Präsident um das Thema kümmert, wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: "Wir möchten Kinder frühzeitig dabei unterstützen, gesund aufzuwachsen und sich zu starken Jugendlichen und Erwachsenen weiterzuentwickeln, die ihr Leben ohne Sucht und Gewalt meistern. Das ist eine wichtige Investition für die Zukunft." Der Lions-Club finanziert das Unterrichtsprogramm über Spenden, meist in Form von Patenschaften - 220 Euro € werden pro Klasse und Schuljahr benötigt. In diesem Schuljahr gibt es dafür zum Beispiel 14 Unterrichtseinheiten rund um das Thema "Gesundheit", die anschließend durch die Lehrer vertieft werden.

