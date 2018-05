"Roda de Capoeira" auf der Burg Windeck Bühl/Bühlertal (red) - Im Rahmen eines Capoeira-Workshops fand in der Mittelberghalle in Bühlertal die Kordel-Übergabe der Gruppe "Capoeira Floresta Negra" statt. Kevin Flüge und Stephan Melcher übergaben fast 40 Kordeln an Nachwuchs-Capoeiristas aus Bühl, Bühlertal und Offenburg. Nach einem Kinder-Training mit Mestre Sabiá aus Salvador da Bahia durften die Kinder unter der Aufsicht des Meisters aus Brasilien mit Trainern aus Spanien, Frankreich und Tschechien im Capoeira-Kreis spielen und ihr Können unter Beweis stellen. In den verschiedenen Altersgruppen haben folgende Kinder eine Kordel erhalten: Fünf Jahre: Yanik, Arthur. Sechs Jahre: Aron, Daniel Lumpp, Nuka Kreßlein, Mathis-Noel Mege, Louis Aelzenberger und Joshua Kögel. Sieben Jahre: Mathi Schlegel, Bailey Eller, Quantin Wagner, Emilia, Maya, Jakob, Marc Maushardt, Elvina Aslani, Nils Dworatzek, Levin Stolz, Carla Noveanu und Sarah Lumpp. Acht Jahre: Rafael Cabron, Paul Kohler, Jonathan Isekenmeier, Lea und Arthur Noveanu. Neun Jahre: Armando Anastasiadis, Leonidas Tsiakalos, Tobias Bredemeier, Chiara Furlan, Max Bleiziffer, Kai, Niklas, Magdaleni Valkanioti. Zehn Jahre: Jule Kruder. Jakob Schlegel, Levin Isekenmeier und Mateusz Zygmunt, elf und zwölf Jahre, bekamen ihre ersten Kordeln für Jugendliche. Am Abend des ersten Tages nahmen die erwachsenen Capoeira-Schüler aus Bühl und Offenburg ebenfalls neue Kordeln entgegen. Insgesamt erreichten sieben Schüler einer Mitteilung zufolge einen neuen Rang. Marcus Westhoff bekam seine erste Kordel (gelb/weiß), Michael Bamberg die zweite Kordel (gelb). Ayman Clarke, Ralf Hausmann und Fabian Kunde erhielten die dritte Kordel (orange/gelb), Reinold Clarke wurde mit der vierten Kordel (orange) ausgezeichnet. Vor der Übergabe fand ein offener Capoeira-Kreis unter der Schirmherrschaft des Badischen Turner-Bunds (BTB) statt. Mit dabei waren Capoeiristas aus Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg. Ziel dieser vom BTB ins Leben gerufenen Veranstaltung war es, einen Austausch zwischen den verschiedenen Capoeira-Gruppen in Baden zu schaffen. Absolutes Highlight bei dem Lehrgang der Erwachsenen, heißt es weiter, war eine "Roda de Capoeira", so wird der traditionelle Capoeira-Kreis in der Landessprache Brasiliens genannt, auf dem Turm der Burgruine Windeck. Zum Auftakt übernahm Stephan Melcher die Führung beim Ausdauertraining. Die Teilnehmer lernten bei einem Waldlauf vom Mittelberg auf die Burg die Feinheiten einer guten Lauftechnik im Gelände aus erster Hand. Der ehemalige Triathlet und Marathonläufer aus Bühlertal nutzte dabei seine Haustrainingsstrecke auf dem Jägerweg und referierte über schonende und effektive Technik beim Lauftraining am Berg. Nach der "Roda de Capoeira" im Verlies der Burg erklärte Mestre Sabiá, was diesen Moment so wertvoll für ihn mache, schreibt die Gruppe "Floresta Negra". Capoeira als Manifestation des Widerstands gegen die Unterdrückung in einer Burg, die in Lehnarbeit errichtet wurde, zu zelebrieren, sei etwas ganz Besonderes, so Sabiá. Als Experte für die Geschichte der Capoeira-Kunst halte er es für wichtig, sich dessen bewusst zu sein, den Wert dieser zum Weltkulturerbe gehörenden Tradition zu würdigen und den Kampf für eine gerechtere Welt fortzuführen. Die Organisatoren Kevin Flüge und Stephan Melcher vom Verein "Capoeira Floresta Negra" waren mit dem Wochenende rundum zufrieden.

