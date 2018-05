Auf dem Fahrrad zum Gerichtstermin Bühl (red) - Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb Stadtradeln vom 1. bis 21. Mai suchte die Stadtverwaltung einen sogenannten Stadtradel-Star. Dieser gibt die Autoschlüssel ab und sieht drei Wochen lang kein Auto von innen, auch nicht als Beifahrer oder Taxigast. Für größere Strecken benutzt er den öffentlichen Personennahverkehr. Im Aktionszeitraum berichtet der Stadtradel-Star mindestens einmal pro Woche über seine Erfahrungen mit dem Fahrrad in Alltag und Freizeit. Bei Sirko Lehmann, Anwalt in Bühl, liegen die Zeiten, zu denen er ein eigenes Auto besaß, schon über 20 Jahre zurück. "Das war Mitte der 90er-Jahre, seinerzeit war ich Student in Freiburg", erinnert sich Lehmann. Als dieses mit einem Motorschaden auf der Autobahn liegenblieb, lehnte er das Angebot der Eltern, ein Ersatzauto zu stellen, ab. "In Freiburg ist man am schnellsten ohne Auto unterwegs". Lehmann schaffte sich stattdessen eine Bahncard an und war als Dauerkunde bei der Bahn "mobil ohne Auto". Inzwischen wohnt Lehmann mit seiner Lebenspartnerin und Tochter im Ortenaukreis und ist von der Bahn auf Bus und Rad umgestiegen. Täglich steigt er in den Bus und wechselt für eine 16 Kilometer lange Strecke nach Bühl und zurück aufs Stahlross. Wie kommt er mit der Vorgabe, drei Wochen lang kein Auto von innen zu sehen, zurecht? "Familiär ist das kein Problem. Die Familie radelt mit." Schwieriger wird es, wenn Gerichtstermine in unterschiedlichen Städten dicht aufeinanderfolgen. Das komme aber nur selten vor. Der Bühler Stadtradel-Star deutet die Abkürzung RA nicht nur als Rechtsanwalt, sondern scherzhaft auch als "radelnder Anwalt". Warum fährt er Rad? "Für Umwelt und Gesundheit, und weil es Spaß macht. Ich genieße die frische Luft und die Natur, insbesondere jetzt im Frühjahr - mittendrin im Frühlingserwachen." Auch Stadt- und Kreisrat Lutz Jäckel (FDP) konnte sich das dreiwöchige Amt zunächst vorstellen. Er findet: "Radfahren tut dem Körper gut, und das Rad ist innerstädtisch das schnellste Verkehrsmittel." Vor eineinhalb Jahren, bevor er aus dem operativen Geschäft seiner Firma ausstieg, war er noch 45 000 Kilometer im Jahr dienstlich im Auto unterwegs. Heute legt er alle Wege in Bühl mit dem Fahrrad zurück: ob zur Gemeinderatssitzung, zum Einkauf, zum Besuch bei Verwandten oder zum Sport. Und im Schnitt unternimmt er einmal die Woche einen etwa vierstündigen Radausflug als Begleitung eines erkrankten Freundes, der nicht alleine Rad fahren darf. Die 40 bis 50 Kilometer langen Strecken führen durch landschaftlich idyllische Regionen der Vorbergzone, an den Rhein oder ins Elsass. Grenzen setzen ihm allerdings die vielen politischen Verpflichtungen am Abend an abgelegenen Orten. Dort fahren weder Bus noch Bahn hin. Jäckel fährt in solchen Fällen möglichst als Beifahrer oder in Fahrgemeinschaften. Allerdings ist die Stadtradel-Star-Vorgabe, ein Auto nicht von innen zu sehen, damit nicht erfüllbar.

