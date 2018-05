Für die "Blaue Königin" gibt es kein Happy End

Bühl - Der letzte Vorhang fiel vor zehn Monaten, jetzt endet das Bühler Kino als großer Schutthaufen: Gestern hat der Abriss der "Blauen Königin" in der Karl-Reinfried-Straße begonnen. Wo einst Filme über die Leinwand flackerten, Popcorn knisterte und Chipstüten raschelten, entstehen in den kommenden Monaten zwei Stadthäuser mit insgesamt 32 Wohnungen. Diese sollen Ende 2019 bezugsfertig sein.

Wie berichtet, hat die Acherner Gesellschaft Wilhelm Projektentwicklung das 1800 Quadratmeter große Grundstück im März vergangenen Jahres erworben. Zuvor hatte Kino-Betreiber Uwe Bauer angekündigt, wegen sinkender Umsätze seinen auslaufenden Pachtvertrag nicht zu verlängern. Am 30. Juni fiel die letzte Klappe mit dem Film "Ich und meine Frau", mit dem das Lichtspieltheater 1953 auch eröffnet worden war.

Nun wird das nächste Kapitel in der Geschichte des Areals aufgeschlagen. Seit vergangener Woche liegt dem Architekturbüro Wilhelm die Baugenehmigung für sein Vorhaben vor, der Baustart ist für Juli oder August geplant. Christian Wilhelm ist überzeugt von dem Konzept: "Das gibt für Bühl eine einmalige Sache." Auf jeweils fünf Etagen verfügen die Häuser über 14 beziehungsweise 18 Wohnungen mit einer Größe zwischen 49 und 147 Quadratmetern. Von der gemeinsamen Tiefgarage aus sind die Einheiten per Fahrstuhl barrierefrei zu erreichen. "Wir bauen keinen Standard, wir erstellen Werte", betont Wilhelm und verweist auf hohe Energiestandards und einen anspruchsvollen Innenausbau. Einzigartig mache das Projekt eine Kooperation mit dem benachbarten Veronikaheim. Dort können die künftigen Bewohner bei Bedarf Pflegedienstleistungen einkaufen und so ihren Alltag bis hohe Alter in den eigenen vier Wänden bestreiten. "Ich bin ein Freund von Synergieeffekten. Dafür ist dieses Grundstück perfekt", sagt Wilhelm.

Ursprünglich wollte das Acherner Büro schon im vergangenen Jahr mit der Umsetzung der Pläne loslegen, zunächst hätten aber andere Projekte abgeschlossen werden müssen. "Wir haben uns dann lieber ein bisschen mehr Zeit genommen", erläutert Wilhelm. In den vergangenen Tagen habe aber die Vermarktung begonnen, die Resonanz sei sehr gut. "Die Wohnungen liegen sehr zentral, wir haben ein stimmiges Gesamtkonzept", nennt er weitere Pluspunkte. Dafür rufe der Bauherr "marktübliche Preise" auf.

Wenn die beiden Häuser fertiggestellt sind, sollen sie auch dem Kino eine letzte Ehre erweisen. Bevor der Abbruchbagger gestern zubiss, brachten zwei Mitarbeiter den markanten Schriftzug "Blaue Königin", der das Vordach zierte, in Sicherheit. Er soll in die Fassade der neuen Anlage integriert werden.

Auch farblich gibt es Reminiszenzen an die Vergangenheit. Während das Erdgeschoss und die beiden unteren Obergeschosse in Blau gehalten werden, leuchten das dritte OG und die Balkonelemente im Goldton "Blaue Königin".