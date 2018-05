Hochkarätiges Event beschert Leckerbissen

Bühl (efi) - "Noch nie lief der Vorverkauf für das Internationale Bluegrass-Festival so stark", frohlockt Kultur-Fachbereichsleiter Klaus Dürk und verspricht "zwei Konzerttage der Spitzenklasse". Eine Woche vor dem Musikspektakel haben schon mehr als zwei Drittel der Tickets Käufer gefunden. Dürk rechnet deshalb für die 16. Auflage am 11. und 12. Mai mit vollen Häusern. Bürgermeister Wolfgang Jokerst freut sich auf ein hochkarätiges Festival mit besonderen Leckerbissen. Patrick Fuchs habe mit der Auswahl und der Zusammenstellung des Programms wieder das richtige Händchen bewiesen, lobt Dürk. "Wir wollten eine möglichst große Bandbreite reinbringen", sagt Fuchs, der die künstlerische Leitung vor einigen Jahren von seinem Vater Walter übernommen hat. An der Qualität der Bands lässt er keine Zweifel aufkommen. Er hat sie alle live gesehen und gehört, versichert er bei einem Pressegespräch beim Hauptsponsor des Bluegrass-Festivals, der Firma Oechsle. Bei dem Landmaschinenhandel im Industriegebiet Süd steigt am Freitag, 20 Uhr, die Auftaktveranstaltung mit "Bluegrass unter Hebebühnen". Sie soll ein jüngeres Publikum ansprechen. Richtig Dampf erzeugen wird die Oldtime-Band "Pert Near Sandstone" aus Minnesota, nicht zuletzt durch das "Clogging" des Tänzers und Musikers Matt Cartier, das den stampfenden Rhythmus zusätzlich verstärkt. Die zweite Formation des Abends, "Murder Murder" aus Kanada, bewegt sich zwischen Bluegrass, Punk und Alternative Country und gilt noch als "Geheimtipp", sagt Fuchs. Die maximale Besucherkapazität, im Vorjahr noch bei 300, wird durch eine geringere Bestuhlung auf 450 erhöht. Bei gutem Wetter werde durch die offene Werkstatthalle geradezu Open-Air-Atmosphäre erzeugt, stimmen Klaus Dürk und Gastgeber Stephan Oechsle auf den Freitagabend ein. Die Open-Air-Bühne am Samstag ist in diesem Jahr wieder auf dem Johannesplatz aufgebaut. Auftritte bestreiten dort das international besetzte Trio "St. Beaufort" (11.30 Uhr) und die Norweger "Ila Auto" (12.30 Uhr). Patrick Fuchs verspricht eine interessante Mischung, im Übrigen seien beide Bands wetterfest. "Wenn Ila Auto norwegisch singt, verstehe ich kein Wort, aber ich kann mich nicht satt hören; es ist ein Genuss", begeistert sich Walter Fuchs. Ein Wiedersehen mit beiden Formationen gibt es am Samstag ab 17 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt. Der Konzertabend startet mit Bluegrass-Folk aus Berlin mit "St. Beaufort". Anschließend geben die fünf bärtigen Musiker von "Ila Auto" nochmals ihre Visitenkarte ab. Folk-Pop- und Jazzelemente mit Bluegrass vereint Sierra Hull aus den USA. Die 26-jährige Mandolinenspielerin und Sängerin, die von Bluegrass-Star Alison Krauss und dem Banjovirtuosen Béla Fleck protegiert wird, tritt im Duo mit Ethan Jodziewicz (Kontrabass) auf. Fuchs senior verspricht nicht nur einen musikalischen, sondern auch einen Hochgenuss "für die Augen". Als Topact erwartet das 16. Festival Bluegrass-Legende Peter Rowan aus Massachusetts. "Es ist ein Geschenk, dass er noch mal nach Europa kommt", meint Walter Fuchs. Der 75-jährige Gitarrist und Sänger wird von der italienischen Formation "Red Wine" begleitet, die schon einmal in Bühl gastierte. Wie immer folgt ein imposantes Finale, bei dem alle Musiker des Abends auf der Bühne spielen und improvisieren. Karten für das Festival kosten 17 Euro (Freitag) beziehungsweise 35 Euro (Samstag) und sind erhältlich über die Tickethotline des Bürgerhauses unter (07223) 9316799.

