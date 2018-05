Weltklassesport bei freiem Eintritt Ottersweier (red) - Was im Jahr 1997 als mittelbadisches Seniorenturnier mit 36 Teilnehmern begann, hat eine Entwicklung genommen, die von den Verantwortlichen des TC Ottersweier weder geplant noch erahnt werden konnte. Ab dem 15. Mai trägt der Verein bereits zum 22. Mal das traditionelle Pfingstturnier aus - und es wird wieder ein Turnier der Weltklasse sein. Rund 340 Spielerinnen und Spieler aus 16 Nationen werden in die 6000-Seelen-Gemeinde kommen, darunter Athleten aus Neuseeland, Australien, Kanada, Chile, USA und erstmalig auch eine Sportlerin aus Georgien. Nach den Erfolgen der Vorjahre, der ständig wachsenden Teilnehmerzahl sowie zahlreichen Ranglistenspielern erhielt das Turnier vom Tennisweltverband ITF wieder das Ranking 2 und ist somit das höchstrangige Seniorenturnier an Pfingsten in ganz Europa. Auch King van Nostrand (USA), der bekannte und populäre 20-fache Weltmeister bei den Herren 80, hat zugesagt. Auch die Nummer zwei der Welt bei den Herren 80, der Deutsche Herbert Althaus, wird die zahlreichen Zuschauer sicher begeistern. Die Spitzenspieler schätzen an dem Turnier, bei dem zwar keine Antrittsprämien, aber reichlich Weltcup-Punkte winken, vor allem die Atmosphäre und eine hervorragende Organisation. Auch die fast schon freundschaftliche Betreuung durch Turnierleiter Bernhard Schmid wird jedes Jahr in den höchsten Tönen gelobt. "Die meisten, die einmal bei uns waren kommen, gerne wieder - und beim zweiten Mal bringt dann jeder noch mal einen neuen Teilnehmer mit", erzählt Schmid. Von dieser Mund-Propaganda lebe das Turnier. Gleichzeitig sei es eine große Herausforderung für das Team, die Gastfreundschaft gepaart mit einem engagierten Turnierverlauf jedes Jahr neu unter Beweis zu stellen. Für den Vereinsvorsitzenden Walter Probst ist es besonders wichtig, dass neben der Turnierorganisation auch der gesamte Verpflegungsbereich, die Betreuung der Spieler und Gäste einschließlich des Transportdienstes ausschließlich durch Clubmitglieder bewerkstelligt wird. "Hierdurch können wir das badische Lebensgefühl und unsere Freude am Turnier an unsere Gäste weitergeben", meint er. Das Turnier beginnt am Dienstag, 15. Mai, mit den Altersklassen Herren 65 bis 85 sowie den Damen 65, 70, 75 und 80. Ab Freitag bis Pfingstmontag gibt es dann jeweils ab 9 Uhr bis in den frühen Abend ein volles Turnierprogramm auf insgesamt bis zu 28 Plätzen. Hierbei stellen die Nachbarvereine TC Bühl und TC Vimbuch ihre Anlagen zur Verfügung, damit neben den Hauptrunden noch Doppel-, Trost- und Mixed-Runden stattfinden können. Dafür erhalten dieses Clubs von Turnierleiter Schmid attraktive Spiele zugeteilt, so dass die Mitglieder dort eine Entschädigung für ihre belegten Plätze erhalten. Die Endspiele finden am Pfingstsonntag und Pfingstmontag in Ottersweier statt. Der Eintritt zu dem sportlichen Spektakel ist frei.

